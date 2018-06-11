Akşama yemeğiniz hazır ve sofranıza farklı bir atıştırmalık koymak istiyorsanız karnabahar kızartması doğru bir tercih olabilir. Kalori oranı haşlamaya göre farklı olan karnabahar kızartması fazla kilolardan korkmayanlar için. Karnabahar kızartması kaç kaloridir? Karnabahar kızartması nasıl yapılır? İşte maydanozlu limonlu karnabahar kızartması…

KARNABAHAR KIZARTMASI KAÇ KALORİDİR?

Bir porsiyon karnabahar kızartması yaklaşık 101 kaloridir. Karnabahar folik asit açısından zengindir ve c vitamini ile bolca kalsiyum bulunur. Karnabaharı haşlayarak yemek daha sağlıklıdır.

KARNABAHAR KIZARTMASI TARİFİ

Malzemeler:

1 orta boy karnAbahar

6-7 dal maydanoz

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı limon suyu

Nasıl yapılır?

Karnabahar tarifine başlarken karnıbaharı küçük parçalara ayırıp iyice yıkayın. Yıkama işleminde elma sirkesi kullanabilirsiniz. Temizlenen karnıbaharları süzüp kuruması için bekletin. Havlu peçete ile de kurutabilirsiniz. Yağı kızartma tenceresi ya da tavasına döküp kızınca karnıbaharları atın. Tavanın üzerini bir kapakla kapatın ki karnıbaharlarınız önce yumuşasın sonra kızarsın. Bu sırada maydanozu ve sarımsağı ince ince kıyın. Kızaran karnabaharları yağını süzerek tabağa alın. Karnabaharlar biraz soğuyunca üzerine maydanoz,sarımsak, tuz ve limon sıkıp karıştırın. Karnıbahar kızartmanız yenmeye hazır. Afiyet olsun….

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