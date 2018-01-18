Karne heyecanının yaklaştığı şu günlerde her ebeveynin dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Özellikle çocuklara karşı gösterilen tutum ve davranışlar bu noktaların başında geliyor. En az çocuklar kadar karne heyecanı yaşayan ebeveynler tüm umut ve beklentilerini yükledikleri karnede umduklarını göremeyince sitem edebiliyorlar. Sitemin de ötesine geçen bazı davranışların çocuklarda depresyona ve kaygı bozukluklarına yol açtığını söyleyen Dr. Mehmet Yavuz, ebeveynler için tüyolar verdi.

"KARNE, ÇOCUĞUNUN TÜM PERFORMANSINI YANSITMAZ"

Okuldaki başarısının bir belgesi olan karne, herşey demek değildir. Özellikle de başarı için! bunu nihai bir kıstas olarak görmek ve çocuğun başarısına karne üzerinden karar vermek oldukça yanlış bir davranış biçimidir. Ayrıca çocuğun karnesinin kötü olmasının arkasında ebeveynlerin tutumları da olabilir. Eğer ebeveyn aşırı baskıcı davranır, mükemelliyetçi bir yaklaşım benimserse bu durum çocuk üzerinde pskilojik bir baskı yaratabilir. Zincirleme bir hataya sebep olan bu davranış biçimi, çocuğun önce derslerini daha sonra ise tüm hayatını etkileyebilir. Böyle bir duruma sebep olmak istemeyen ebeveynlerin kaçınması gereken diğer davranışlar ise şunlardır;

Çocuğun başarı ya da başarızlığını başkaları ile karşılaştırmayın. Bu durum çocuğun hayatı boyunca rekabetçi bir yapıya sahip olmasına ve kendini sürekli başkalarıyla kıyaslamasına yol açabilir.

"KIRICI VE KÖTÜ CÜMLELERDEN KAÇININ"

Kırıcı ve kötü cümlelerden kaçının. Söylediğiniz her kötü söz çocuğunuz üzerinde yıkıcı etkilere yol açabilir. Oysa bu noktada yapmanız gereken, yapıcı cümlelerle teşvik etmek ve yapabileceğine inanmasını sağlamaktır.

Tüm sorumluluğu çocuğunuza yıkmayın. Çünkü sorumluluğu sadece çocuğunuza yüklediğinizde kendini yalnız ve güçsüz hissedebilir. Güçsüzleştikçe yorulmaya başlayan çocuklar genellikle pes etmeyi seçer. Çocuğunuzu bu yola sürüklememek için ona yanında olduğunuzu hissettirin. Desteğinizi arkasında hisseden çocuğunuzun zamanla derslerinde çok daha başarılı bir grafiğe sahip olduğunu göreceksiniz.

Cezalandırmayın. Bu konuda ilk yapmanız gereken çocuğunuzla konuşmak ve çocuğunuzu mevcut duruma iten sebepler üzerinden beraber geçmektir. Önce çocuk dinlenmeli sonrasında ise anne ve babanın fikirleri doğru cümlerlerle çocuğa aktarılmalıdır. Unutmayın, ceza vermek anlık bir çözümmüş gibi gelse de uzun vadede çok daha büyük sıkıntılara yol açabilir. Çocuğun kişisel gelişimini etkiler, duygusal ve zihinsel olarak tahribatlara yol açar.

"KARNESİ İYİ OLAN ÇOCUĞU ÖDÜLLENDİRİRKEN AŞIRIYA KAÇMAMAK ÖNEMLİ"

Her ebeveynin beklentisi çocuğunun iyi bir karne getimesidir. Çocuk iyi karne getirdiğinde ise dikkat edilmesi gereken nokta; çocuğa büyük hediyeler almamaktır. Maddi yönü yüksek hediyeler yerine daha çok yaşına uygun, işlevsel yönü olan hediyeler seçilmelidir. Bu noktada çocuğun motivasyon kaynağı ödül değil geleceği olmalıdır.

KARNE TAMAM, PEKİ YA TATİL?

Çocuğunuzun karnesi nasıl olursa olsun, tatilde dinlenmesini, eğlenmesini ve oyun oynamasına yasaklamayın. 15 günlük tatili hem dinlenebileceği hem de verimli bir hale getirebileceği bir ara döneme çevirin. Bunu yapmak için bir program çıkarmanız kolaylaştırıcı olacaktır. Bu program sayesinde çocuğunuz hem oyun oynayabilecek hem de kitap okumak gibi verimli aktiviteler yapabilecek.

Çocuğunuz tatilde olduğunu hissetmeli. Okulu ve derslerin tüm baskısından sıyrılmalı. Unutmayın, bu çocuğunuz için bir arınma dönemidir. Gerekirse istediği saatte yatmasına izin verin, bilgisayarda oyun oynamasını sınırlı da olsa tolere edin. Beraber vakit geçirmeye özen gösterin, hafta sonu için programlar yapın.

DERS ÇALIŞMASI İÇİN BASKI YAPMAK DOĞRU DEĞİL

Çocuklar okulda yeteri kadar ders çalışıyorlar. Oysa bunun adı tatilse çocuğunuz istemediği sürece ders çalışması konusunda baskı yapmak doğru bir yaklaşım değildir. Eğer çocuğunuzun derslerinde eksik gördüğünüz noktalar varsa onu sıkmayacak şekilde tekrarlar yapılabilir. Ancak istemediğinde boş yere baskı yapmayın çünkü istediğiniz kadar zorlasanızda verim alamazsınız. Bırakın, çocuklar tatilin tadını doyasıya çıkarsın.

Karne alan çocuğa nasıl davranmalı?

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