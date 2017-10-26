Karolina Pliskova ve Venus Williams yarı finale yükseldi

Singapur'da düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının 5. gününde, Beyaz Grup'ta iki karşılaşma oynandı. İlk maçta Letonyalı Jelena Ostapenko, ilk kez katıldığı WTA Finalleri'nde Çek Karolina Pliskova'yı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek galibiyetle tanıştı.

Diğer karşılaşmada 3 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams, 1 saat 41 dakika süren mücadelenin ardından İspanyol Garbine Muguruza'yı 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Beyaz Grup'ta çıktıkları üç maçın ikisini kazanan tenisçilerden Pliskova lider, Williams ise ikinci olarak yarı finale yükseldi.

Turnuvada yarın Kırmızı Grup'ta oynanacak Caroline Wozniacki-Caroline Garcia, Simona Halep-Elina Svitolina maçlarının ardından diğer yarı finalistler de belli olacak.

Venus Williams

Karolina Pliskova