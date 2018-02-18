Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Aba Müslüm Güven Stadı'nda yapılan maçta, Kars 36 Spor ile Serhat Ardahanspor karşı karşıya geldi.

Hakem Dursun Can'ın yönettiği çekişmeli geçen maç sırasında bazı taraftarlar sahaya girmeye çalıştı ancak polis bu taraftarlara müdahale etti.

Maçın 0-0 sona ermesiyle sahada futbolcular arasında kısa süreli arbede yaşandı. Stattan çıkartılan bazı taraftarlar Serhat Ardahanspor'u taşıyan otobüse kar topu attı.

Polisin taraftarları alandan uzaklaştırmak istediği sırada da arbede yaşandı.