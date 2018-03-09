Karşıyaka Spor Kulübü'nde olağanüstü kongreyle göreve geldikten sonra geçen 1,5 aylık süreçteki icraatlarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen yönetim; kulüple yasal bağı bulunmayan çalışanlar, SGK yapılandırılmasının bozulması ve Dustin Hogue transferi gibi konularda dönemin başkanı Mutlu Altuğ'dan savunma istendiğini duyurdu.



"BU OLAY KANIMIZA DOKUNUYOR"

Karşıyaka kulüp binasındaki toplantıya Başkan Turgay Büyükkarcı, Başkan Vekili Gökhan Şensan ve Tenis Şube Başkanı Rıfat Tekbaş katıldı. Altuğ döneminde kulüpte akıl almayacak işler yapıdığını savunan Başkan Büyükkarcı, "Eski kulüp başkanına yazı yazdık ve savunma hakkı verdik. 320 bin dolar kontratı olan Dustin Hogue davası var. 1 dakika forma giymeden gitti. Bu parayı pazarlıkla 130 bin dolara indirdik ama bu olay kanımıza dokunuyor. Futbolda 100 bin TL ödemedikleri için devrede 2 önemli oyuncumuz gitti. Şevket Pehlivan olayı var. Davalık olunan forma tedarikçisi var. Bir içecek firmasından alınan parayla ilgili ortada görünmeyen rakamlar var. Bozulan SGK yapılanması var. Vergiyle ilgili yapılan yanlışlar var" dedi. Kulüple sözleşmesi, SGK girişi olmayıp yüksek ücret alan 10 kişiyle yollarını ayırdıklarını belirten Gökhan Şensan, "Sözleşmeleri ortaya çıkmadı. Murat Şamil Şen, kulübün CEO'su sıfatıyla çok çeşitli insanlarla görüşme yapmış. Aylin Arslan'ı hiç görmedik, sözleşmesi yok, kulüpten çeşitli yollardan paralar almış. Tesislerde kendi maaşına kendi zam yapmış, yetkisi olmadığı halde kendine şoför ve personel aldırmış, sahte antetli kağıt ve sahte kayıt numaralarıyla sözleşmeler yapmış Tunç Kökbuğur çalışıyordu. Mutlu Altuğ konusu çok kolay kapanacak gibi durmuyor. Dün akşam itibarıyla cevap verme süresi doldu. Ya tatmin edici cevap verecek ya tazmin edecek ya da kulübün dinamiklerini kanuni yollarla harekete geçireceğiz. Sadece dernek olarak kınamayla kalmayıp mahkeme yoluna da gidebiliriz. Kulübün icra dosyalarını 1,5 aydır geçmiş yönetimdeki Onur Keleş'ten alamadık. Dün akşam kendisini azletme kararı alıp 35 dosyanın bir kısmını alabildik" diye konuştu.



"10 MİLYON TL BORÇ KAPANDI"

Karşıyaka yönetimi, göreve geldikten sonra 1,5 aylık süreçte 10 milyon 112 bin 632 TL borç kapattıklarını açıkladı. Dönemlerinde kulübe Spor Toto ve Türkiye Basketbol Federasyonundan 2 milyon TL, Folkart Yapı'dan 2 milyon 400 bin TL, Yaşar Holding'ten ise 2 milyon 100 bin TL para girişi olduğunu söyleyen Başkan Vekili Şensan, "Yönetimimiz cebinden 1 milyon TL kaynak oluşturdu. Folkart ve Yaşar'dan gelen paralar güvenin eseri. Bu iki firmanın katkısıyla 6 milyon TL borç ödedik. Süresi dolan 18 puan silme cezasından büyük uğraşlarla kurtulduk. Toplam 4,5 milyon TL tutan cari alacak dosyasıyla anlaştık. Mevcut futbolculara 450 bin TL alacak, 170 bin TL prim ödemesi yaptık. Teknik heyet ve personelin bizim dönemimizden alacağı yok. Eski alacaklarından ödemeye başladık" dedi.



"BORÇLARI AZALTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kongreden yetkisi alınan futbolun ve basketbolun yarışmacı haklarının devri konusunda gece gündüz çalıştıklarını belirten Şensan, "Talip olan firmalar borç tablosunu net olarak görmek istiyor. Kulüpte çok düzgün bir muhasebe tutulmadığı için tabloyu netleştirmeye, borçları azaltmaya çalışıyoruz. Sosyal medyada şirketleşme konusunu, 'Kongrede talip oldunuz hadi devredin' diye baskı unsuru olarak kullanmaya çalışanlar var ama biz doğruları yapmaya çalışıyoruz. Folkart ve Yaşar gruplarıyla her an temas halindeyiz. Desteklerini alıyoruz. Aramızda karşılıklı güven var. Yönetime sportif konuların dışında şirketleşme ve kulüp mali yapısının düzeltilmesi için geldik. Bu süreçte bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

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