Maça hızlı başlayan Kaf-Kaf ilk çeyreği 22-15 önde tamamlarken, soyunma odasına da 38-36 üstünlükle girdi. Uşak üçüncü periyotta ise oyunda dengeyi kurdu ve final periyodu 61-61'lik eşitlikle başladı. Son çeyrekte dış atışlarda etkili olan Muratbey Uşak son 1 buçuk dakikaya önde girdi ancak yeşil kırmızılılar rakibine geçit vermedi ve kritik bir galibiyete imza attı: 78-74.

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