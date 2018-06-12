Karşıyaka, Trifunovic ile devam etmeyecek

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonunda başantrenör olarak çalışan ve görev süresi sona eren Aleksandar Trifunovic'e teşekkür edildi, bundan sonraki spor yaşantısında başarı dilendi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ni 10. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde İspanyol ekibi UCAM Murcia'ya elenmişti.