Kasımpaşa 4 hafta sonra kazandı!

Bornova Stadı'nda konuk olduğu Göztepe'yi Veysel Sarı ve Trezeguet'nin golleriyle 2-0 yenen Kasımpaşa, 27. hafta sonunda puanını 34'e çıkardı. Göztepe ise 40 puanda kaldı.

Ligde 4 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılan Kasımpaşa ayrıca deplasmanda 6 müsabakanın ardından 3 puan elde etti. İstanbul temsilcisi dış sahada en son galibiyetini Kardemir Karabükspor karşısında 2-0'lık sonuçla almıştı.

İç sahada 6 maçtır kaybetmeyen Göztepe, Kasımpaşa'ya 2-0 yenildi. Sarı-kırmızılı ekip İzmir'de son olarak Beşiktaş'a 3-1 yenilmişti.

VEYSEL SARI'NIN 3. GOLÜ

Süper Lig'de daha önce Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir maçlarında birer golü bulunan Veysel Sarı, Göztepe karşısında takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı.

Veysel Sarı, bu sezon 3. golüne ulaştı. Takımının ikinci golünü kaydeden Trezeguet ise ligde 9. golünü kaydetti.

Öte yandan Kasımpaşalı futbolcular galibiyeti taraftarıyla kutladı.