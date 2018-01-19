İlk yarısı nefes kesen Süper Lig’de hasret bitti ve ikinci yarının perdesi açıldı... Kasımpaşa, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Alanyaspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip, iki kez geri düştüğü mücadelede harika bir dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazandı. Mücadelede verilen penaltı kararı geceye damga vurdu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Kasımpaşalı Syam Ben Youssef'in in ceza sahası içerisinde göğüsüne çarpan topta beyaz noktayı işaret ederek skandal bir karara imza attı.

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...



Ligde ikinci yarıya Hikmet Karaman yönetiminde başlayan Alanyaspor, 15. dakikada 1-0 öne geçti. Orta alandan gelişen atakta topla buluşan Isaac Sackey orta yuvarlaktan pasını Efecan Karaca'ya gönderdi. Sağ kanattan ceza sahası içine topla giren Efecan Karaca sağ ayağıyla şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0.





Kasımpaşa - Alanyaspor

































































Kasımpaşa - Alanyaspor

Kasımpaşa, bu gole Eduok'la cevap verdi. 22. dakikada sağ kanattan gelişen atakta David Pavelka'nın pasıyla topla buluşan Strahil Popov ceza sahası içine ortasını yaptı. Altıpas içinde topa hareketlenen Samuel Eduok kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Kasımpaşa, Samuel Eduok'un golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı.

SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

İlk yarıda son anlara girilirken hakem Yaşar Kemal Uğurlu, çok tartışılacak bir karara imza attı. Hakem, Syam Ben Youssef'in göğsüne çarpan topta penaltı kararı verdi. Kasımpaşalı oyuncuların itirazları sonucu değiştirmedi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Emre Akbaba hata yapmadı ve skoru 2-1'e getirdi. Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı.

İkinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyan Kasımpaşa, rakip kale önünde baskı kurdu. Geliştirdiği ataklarla rakibini boğan İstanbul ekibi, aradığı golü 71. dakikada buldu. Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen David Pavelka kısa pasını ceza sahası içindeki Samuel Eduok'a gönderdi. Samuel Eduok topu soluna çekti ve penaltı noktasının hemen gerisinden çektiği şutla skoru 2-2'ye getirdi. Eduok hem takımının hem de kendisinin 2. golünü kaydetti.

SÜPER LİG'İN FİKSTÜRÜ

Dakikalar 82'ye geldiğinde Alanyaspor 10 kişi kaldı. Taç çizgisi yakınında rakibine yaptığı hareket nedeniyle Fofana direkt kırmızı kart gördü.

YENİ TRANSFER DIAGNE GOLLE BAŞLADI!

Rakip kale önündeki baskısını artıran Paşa, son dakikalarda bir gol daha buldu! Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Markus Neumayr ceza sahası içine ortasını yaptı. Altıpas önünde topa hareketlenen yeni transfer Mbaye Diagne kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluştururarak takımını 3-2 öne geçirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Kasımpaşa maçı 3-2 kazandı. İstanbul temsilcisi bu sonuçla puanını 22'ye yükseltti ve ikinci yarıya galibiyetle başladı. Alanyaspor ise 18 puanda kaldı.

KASIMPAŞA: 3 - AYTEMİZ ALANYASPOR:2

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Samet Çiçek

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veysel Sarı, Pavelka (Dk. 84 Mbaye), Sadiku, Trezeguet, Murillo (Dk. 60 İlhan Depe), Mensah (Dk. 76 Neumayr), Eduok

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Gassama, Welinton, Fofana, Tzavellas, Sackey, Efecan Karaca, Mbilla (Dk. 22 Lungu-Dk. 73 Taha Yalçıner), Emre Akbaba, Nsakala, Junior Fernandes

GOLLER: Dk. 14 Efecan Karaca, Dk. 45+2 Emre Akbaba (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 22 ve 71 Eduok, Dk. 87 Mbaye (Kasımpaşa)

KIRMIZI KART: Dk. 82 Fofana (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 43 Omeruo, Dk. 45+1 Ben Youssef, Dk. 88 Mbaye (Kasımpaşa), Dk. 75 Nsakala (Aytemiz Alanyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARIDAN DAKİKALAR

14. dakikada Sackey'in ara pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Efecan Karaca, ceza alanına girdiği anda önde bulunan kaleci Ramazan Köse'nin üzerinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

22. dakikada Popov'un sağdan ortasında altıpasta boş pozisyonda topla buluşan Eduok, meşin yuvarlağı rahat bir şekilde kafayla filelere gönderdi ve 1-1 beraberliği sağladı.

41. dakikada Popov'un Aytemiz Alanyaspor yarı alanında orta sahaya yakın bir yerden ortasında, ceza alanı içinde savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu Pavelka önünde buldu. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda, yan direği sıyıran meşin yuvarlak auta gitti.

45+1. dakikada Efecan Karaca'nın sağ kanattan yerden ortasında topa Emre Akbaba ayak koydu. Ceza alanında Ben Youssef'in topa müdahalesinde, hakem Yaşar Kemal Uğurlu meşin yuvarlağın Kasımpaşalı oyuncunun eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 45+2. dakikada Emre Akbaba, penaltı vuruşunda topu filelere gönderdi: 1-2.

Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

70. dakikada Pavelka'nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Eduok, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert vurdu ancak meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Savunma daha sonra topu ceza alanı dışına çıkardı.

71. dakikada rakiplerinden başarıyla sıyrılan Pavelka, topu savunmanın arkasında boş durumda bulunan Eduok'un önüne bıraktı. Bu oyuncu, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

88. dakikada Welinton'un kendi ceza alanı içindeki hatasında topu önünde bulan Trezeguet, bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yerden şutunda, kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

87. dakikada Neumayr'ın soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Mbaye, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve takımını 3-2 öne geçirdi.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Kasımpaşa Alanyaspor

süper lig

lig maçı

kasımpaşa

alanyaspor

canlı yayın

Canlı Skor