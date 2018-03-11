Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Lacivert-Beyazlılar, bu sezon hiçbir şeyden çekmedi hakemlerden çektiği kadar! Çok değil, 2 hafta önce Kadir Has Stadyumu’nda Kayseri maçında hakem Halil Umut Meler tarafından doğranan Paşa’nın aleyhine dün bir kez daha penaltı verildi. 85’te Veysel Sarı ile Emre Kılınç arasındaki mücadeleyi penaltı olarak yorumlayan hakem Alper Ulusoy beyaz noktayı gösterdi. Yeni Malatya, Alanya, Kayseri ve Osmanlı maçlarının ardından dünkü karşılaşmayla birlikte bu sezon 5. kez Kasımpaşa aleyhine penaltı verildi.

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