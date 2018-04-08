Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta Göztepe’yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet özlemine son veren Kasımpaşa, gözünü Bursa’ya dikti. Gazete Habertürk'ün haberine göre bu sezon ‘üst üste iki galibiyeti’ 20 Kasım 2017’deki Karabük deplasmanında (0-2) ve 26 Kasım 2017’deki Konyaspor maçında (2-0) elde ettiği skorlarla alan Lacivert-Beyazlılar, Bursa’dan 3 puanla dönüp ikinci kez aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor. Kalan maçlarda üst sıralara doğru ilerlemek isteyen Kasımpaşa, seri galibiyet zinciri yakalayıp puan cetvelinde yükselmeyi amaçlıyor.

HAKEM SKANDALI YAŞANMIŞTI

İlk yarıda İstanbul’da oynanan müsabakada Lacivert-Beyazlılar, Bursaspor önünde Eduok ve Mensah’ın golleriyle 2-0’ı yakalamış, 57’de Trezeguet’ye direkt kırmızı kartını çıkartan Suat Arslanboğa’nın, 75. dakikada Titi’yi ikinci sarıdan atmaması büyük yankı yaratmıştı. Bursa, son 33 dakikayı 10 kişi tamamlayan rakibi önünde 89 ve 90+2’deki gollerle 2-2 beraberliği kurtarmıştı.

BATALLA VE BADU YOK, BOSTOCK BELİRSİZ

Bursaspor'da sakatlığı süren Badu ile kart cezalısı Pablo Batalla, Kasımpaşa önünde forma giyemeyecek. Bir süredir takımdan ayrı çalı- şan Bostock’un durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Teknik direktör Paul Le Guen hafta içinde “Pablo dev bir oyuncu. Çok büyük anlamlar ifade ediyor. Dolayısıyla eksikliği de dev bir eksiklik oluyor” demişti. Kasımpaşa’da ise sakat Koita görev yapamayacak.