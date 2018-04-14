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KASIMPAŞA - KARDEMİR KARABÜKSPOR



STAT: Recep Tayyip Erdoğan

SAAT: 13:30

HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu

YAYIN: BeIN Sports 1

KASIMPAŞA: Eray, Popov, Veysel, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Mensah, İlhan, Trezeguet, Diagne

YEDEKLER: Kadem, Onur, Burak, Youssef, Hasan, Ahmed, Murillo, Etoundi, Eduok, Hakan

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar, H. Aslantaş, Kravchenko, Özgür, Ibanez, Skulason, Murat, Adam Stahl, Cem, Bliznichenko, Yusuf

YEDEKLER: Rybka, İshak, Tayyib, Osman, Traore, Ahmet, Ergin, Alican, Leandrinho, Kage

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

PAŞA 3'TE 3 PEŞİNDE

Son haftalarda çıkışa geçen Kasımpaşa, küme düşmesi kesinleşen Kardemir Karabük’ü yenerek uzun aradan sonra ilk kez ligde 3’te 3 yapmayı hedefliyor. Deplasmanda Göztepe’yi 2-0, Bursaspor’u da 1-0 mağlup eden Kemal Özdeş yönetimindeki Lacivert-Beyazlılar, bu halkaya evinde oynayacağı Karabük’ü de eklemeleri halinde, uzun aradan sonra 3 maçta 9 puanı bir arada görecek. Kasımpaşa, son olarak Rıza Çalımbay döneminde 2015-16 sezonunda 14. haftada deplasmanda Osmanlı’yı (1-0), 15. haftada Konyaspor’u (2-1) ve 16. haftada dış sahada Mersin İdmanyurdu’nu (2-1) mağlup ederek üçleme yapmıştı.

Kasımpaşa ile Kardemir Karabükspor arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı lacivert-beyazlılar, 2-0 kazanmıştı.