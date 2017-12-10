İBRAHİM YILDIZ - OLMADI KASIMPAŞA
Son haftaların başarılı takımı Trabzonspor, dün İstanbul’da Kasımpaşa’yı rahat bir oyunla yenerek yükselişini sürdürdü. Fenerbahçe yenilgisi sonrası, sahasında zor bir karşılaşmaya çıkan Kasımpaşa’nın en büyük dezavantajı Rıza Çalımbay’dı. Daha önce Kasımpaşa’yı çalıştıran Çalımbay, eski takımının neler yapacağını çok iyi biliyordu. Buna göre saha yapılanmasını yapmıştı. Kasımpaşa’nın en önemli özelliği olan kenardan bindirmeleri önledi. Defans adamlarını öne çıkarmadı. Alan ve adam savunmasını çok iyi uyguladı. Kasımpaşa kilitlenen oyunu açamadı. Önde oynayan golcü Burak, adam eksiltme ve arkadaşlarına pas trafiğinde başarılı bir oyun ortaya koydu. Kasımpaşa savunmasının tüm dikkatine karşın yine golünü atmayı başardı. Atılan gollerde Kasımpaşa savunmasının büyük hatası vardı. Rakip golcülere çok yakın mesafeden topa vurma şansı verdiler... İkinci yarı topa daha çok sahip olan ev sahibi takım Kasımpaşa’ydı. Takım olarak iyi organizasyon yaptılar. Kemal Özdeş hoca tüm riskleri alarak, Trabzon ceza alanına çok adamla gelmek için oyuncularını ileri çıkardı. Ancak son vuruşlar zayıf kaldı. Şut sayısı eksikti. Kaptırılan toplar, Trabzonspor’a pozisyon yarattı. Eksik yakalandılar. Maçın bitimine dakikalar kala arka arkaya yenilen goller kaçınılmaz oldu. Kasımpaşa takım oyunu başarısını, rakip kale önünde gösteremedi. Kapanan savunmayı açma girişimleri eksikti. Bireysel özellikleri olan futbolcular öne çıkmayınca istedikleri golü bulamadılar.
HALUK AYYILDIZ - GOL İÇİN YARATILMIŞ
Gol için yaratılmış Burak Yılmaz gibi bir golcünüz varsa, korkmayın. Çünkü adam gol için yaratılmış. Kasımpaşa maçında attığı gole bakıyorum da normal değil. Tek başına pozisyon yaratıyor, iğne deliğinden topu kaleye gönderiyor, takımını da galibiyete taşıyor. Üstelik krallık yarışında da 13 gole ulaşıyor. Burak için başka daha ne söylenebilir ki. Helal olsun... Rıza Çalımbay’dan başlayalım, Malatya yenilgisini saymı- yorum, görevi yeni devralmıştı. Sonraki süreçteki performansını tebrik etmemiz gerek. Ligde ve kupa maçlarında hiç yenilmedi, takımdaki sorunlara tek tek çözüm üretti, mutsuz futbolcuları da işin içine kattı. Oyun tarzında yenilikler yaptı ve bugünlere geldi. Hepsinden önemlisi Trabzonspor’u yeniden ligde yarışa soktu. Gelelim maça, düşünün bir takımın iki savunma oyuncusu ve orta saha oyuncusu yok. Durica ve Uğur’dan bahsediyorum. Yerlerine oynayan Hubocan ve Mustafa Akbaş harikaydılar. Hele Hucoban kusursuz oynadı. Mustafa da sakatlanınca stopersiz kalan Trabzonspor’da Kucka aslanlar gibi mücadele etti. Sonradan oyuna dahil olan Bero, Olcay ve Rodellega da sonuca imza attı. 3-0 harika sonuç. Son 4 haftada 4 galibiyet almak harika bir iş. Ben asıl bu takımın ikinci yarıda patlama yapmasını bekliyorum. Belki de bu gidişat Bordo-Mavililer’i şampiyonluk yarışının içerisine sokacak. Son sözümüz Kasımpaşa için olsun. Kazanmak için hiçbir şey yapmadılar. Taktik anlayışlarında eksiklikler vardı. Üçüncü bölgede hiç becerikli değildiler, geri dönüşlerde de geç kalınca fark yemelerini ben normal karşılıyorum.
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