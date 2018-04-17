Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, rakip tanımıyor...
Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, sahasında küme düşmesi kesinleşen Kardemir Karabük’ü güzel bir oyun ve şık iki golle 2-0 deviren Lacivert-Beyazlılar, elde ettiği bu galibiyetle kazanma serisini 3 maça yükseltti ve iki sezon aradan sonra bunu ilk kez başardı. İlk olarak Göztepe deplasmanında sahadan 3 puanla ayrılan Paşa’da, sol kanat oyuncusu Trezeguet, galibiyette önemli rol oynadı. Ardından Bursa deplasmanına çıkan İstanbul temsilcisi, yine Trezeguet’yle coştu, Timsah’ı 1-0 avladı. Son olarak da evinde K.Karabük’ü ağırlayan Paşa, Mısırlı yıldızın bir kez daha ön plana çıktığı karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı başardı.
KANATLAR COŞTU
Göztepe ve Karabük maçlarında Trezeguet’nin attığı gollerin asistlerini de diğer kanat oyuncuları yaptı. Göztepe’de gol pasını sağ kanat Fode Koita verirken, Karabük önünde adrese teslim ortasıyla İlhan Depe, golün asistini yaptı. Sol ve sağ kanadını oldukça etkili kullanan Kasımpaşa, son 3 haftada 9 puan toplayarak üst sıralara kanatlandı. Paşa, 40 puanla 9. sırada yer alıyor.
KALEYE DUVAR ÖRDÜ
Ligin iddialı ekiplerinden Kasımpaşa, son 3 maçı da kazanırken, söz konusu bu müsabakalarda kalesinde gol görmedi. Lacivert-Beyazlılar; deplasmanda Göztepe’yi 2-0, Bursa’yı 1-0 yendi. Kardemir Karabük’ü ise sahasında 2-0’la geçti. Paşa, sezon genelinde ise ligde 6 karşı- laşmayı gol yemeden tamamladı.
TREZEGUET SIRTLADI
Kasımpaşa'nın Belçika Ligi takımlarından Anderlecht’ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Trezeguet, performansıyla parmak ısırtıyor. Son 3 maçta da golünü atan Mısırlı yıldız, bu sezon ligde ve kupada toplam 14 gole ulaştı. 23 yaşındaki futbolcunun 3 de asisti bulunuyor.
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