Kasımpaşalı Oliver Veigneau: ''Toparlanacağız''

Kasımpaşa'da Veigneau geleceğe dair umutla konuştu.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Tecrübeli sol bek, “İyi bir durumda değiliz. Her takımın başına gelebilecek kötü bir dönemden geçiyoruz. Sanırım Kayseri maçının son dakikasında yediğimiz golle kaçan galibiyet, bizi psikolojik anlamda çok fazla etkiledi ve canımızı acıttı. Ancak geçmişi düşünerek başarılı olmamız mümkün değil.” diye konuştu.

''İŞİMİZİ DOĞRU YAPMALIYIZ''

Kaptanlardan biri olan Veigneau, bu konuyla ilgili “Ben konuşmak yerine iyi bir örnek olmaya çalışıyorum. Takımda tecrübeli oyuncuların çoğu böyle dönemler yaşadı. Ama bunun nasıl aşılması konusunda da tecrübeliler. Öncelikle saha içinde işimizi doğru yapmalıyız. Ve idmanlara çok önem vermeliyiz. Benim göstermeye çalıştığım şey bu. Çünkü önemli olan konuşmak değil sahada ne yaptığı- nızdır” dedi.

''ANTALYA MAÇI, MEYDAN OKUMA''

32 yaşındaki Fransız futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçen sezon da kötü başladık ama toparlandık. Yine böyle olacağını düşü- nüyorum. Çünkü kaliteli bir kadroya sahibiz. Birlik duygusunu kaybetmemeliyiz. Yoksa işler zorlaşır. Bu haftaki Antalya maçı bizim için bir meydan okuma olacak. Bir reaksiyon göstermemiz gerek. Takım duygusuyla oynarsak, Antalya’dan galibiyetle döneriz.”

Veigneau

Oliver Veigneau

kasımpaşa