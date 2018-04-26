Kastamonu’da 57 yaşındaki Mustafa Ç. isimli şahıs evinde kendini yakarak yaşamına son verdi.

DHA'nın haberine göre olay Beyçelebi Mahallesi 125. Yıl Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 4. katında meydana geldi. Mustafa Ç. isimli vatandaş evde annesi ile birlikte olduğu sırada üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Olay sonrası oğlunu alevler içerisinde gören anne polis ve itfaiyeye haber verirken olay yerine gelen ekipler Mustafa Ç.’nin yanarak hayatını kaybettiği tespit etti. Bir süredir psikolojik rahatsızlık yaşadığı öğrenilen ve Kastamonu’da fotoğrafçılıkla uğraşan Ç.’nin cenazesi polis ve savcının yaptığı inceleme sonrası Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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