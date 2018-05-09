Kastamonu’da Bürme Köyünde 29 Kasım’da vahşice öldürüldükten sonra evleriyle birlikte yakılan 5 kişilik Çataloğlu ailesi, aynı tabutta Nusrallah Camii'nin musalla taşına getirildi.

İHA'nın haberine göre, Kastamonu’da Bürme Köyünde 29 Kasım’da vahşice öldürüldükten sonra evleriyle birlikte yakılan 5 kişilik Çataloğlu ailesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından 161 gün sonra aileye teslim edildi. Kastamonu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan cenazeler, buradan alınarak Kastamonu Belediyesi Cenaze Aracıyla Nasrullah Camii'ne getirildi. Aynı tabuta konulan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin cenazeleri araçtan alınarak musalla taşına konuldu. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, Ahmet Dede Mezarlığı'na defnedilecek.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

29 Kasım’da hayvan hırsızları tarafından evleriyle birlikte 63 yaşındaki Fazıl Çataloğlu ile eşi 62 yaşındaki Sebahat, oğlu 35 yaşındaki Emin, gelini 32 yaşındaki Şengül ve torunu 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu, silahla öldürüldükten sonra evleriyle birlikte yakılmıştı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen Erhan K. ile kardeşi Ersan K. ve kardeşlerin kayınpederi Ali Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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