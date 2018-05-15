Ramazan ayının ilk buluşması 16 Haziran gecesi sahur ile gerçekleşecek. Kastamonu, Kayseri, Kilis’de bugün ilk kez sahura kalkıp niyet edeceklerin merak ettiği sahur vakti saat kaçta olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgilerle hazırladığımız 2018 Kastamonu, Kayseri, Kilis sahur vakitleri...
KASTAMONU, KAYSERİ, KİLİS SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018
Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Kastamonu'da sahur vakti (imsak) 03:30, Kayseri'de 03:38, Kilis'de 03:41 olarak görülüyor. İmsak vaktinde okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.
KASTAMONU BELEDİYESİ RAMAZAN'A HAZIR
Kastamonu Belediyesi tarafından hayırseverlerin maddi desteği ile gerçekleştirilen ‘Şehr-i Ramazan Sofrası’ iftar çadırları, Ramazan Ayı için hazırlandı. Bu yıl Belediye Hizmet Binası yanı ve Kuzeykent Mahallesi’nde kurulacak olan Şehir-i Ramazan Sofrası’nda Ramazan Ayı boyunca yaklaşık 45 bin kişiye iftar verilecek.
Diğer taraftan Ramazan Ayı’nın önemli bir geleneği haline gelen ve Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarları programı da bu yıl 19 mahalleyi kapsayacak. Mahalle iftarlarında da yaklaşık 60 bin kişiyle iftar yapılacak.
Belediye Başkanı Tahsin Babaş, düzenleyecekleri iftar programlarında tüm Kastamonuluları ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etti.
RAMAZAN ÖNCESİNDE PASTIRMA VE SUCUĞA YÜZDE 15 ZAM
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde pastırma ve sucuk fiyatlarında yüzde 15 oranında zam geldiğini söyledi.
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, borsa binasında düzenlediği basın toplantısında pastırma ve sucuk fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Et fiyatlarındaki artış nedeniyle pastırma ve sucuk fiyatlarına yüzde 15 oranında zam geldiğini kaydeden Bağlamış, “Bilindiği gibi Kayseri denince akla gelen ve adeta şehrimizle özdeşleşmiş olan pastırma ve sucuk, Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetlerindendir. Türkiye’nin dört bir tarafında; en lüks restoranlardan tutunda evlerimizdeki iftar sofralarına kadar Kayseri Pastırma ve Sucuğu en başköşede yer almaktadır. Bu lezzet ikilisini bu Ramazan ayında geçen yıla oranla bir miktar zamlı tüketeceğimizi üzülerek söylemek istiyorum. Bunun en büyük sebebi de kırmızı et üretimindeki yetersizlik ve et fiyatlarının geçen yıla oranla artmış olmasıdır. Hükümetin ve Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımızın et fiyatlarını düşürmek için yaptığı girişimler takdire şayandır. Ancak, yerli üreticilerin desteklenmesi, yem fiyatlarının düşürülmesi gibi çalışmalara biraz daha ağırlık verilmesi en büyük temennimizdir” ifadelerini kullandı.
Pastırma ve sucuk fiyatları hakkında bilgiler veren Başkan Bağlamış, Ramazan ayı boyunca 200 ton pastırma ve 500 ton sucuk üretileceğini tahmin ettiklerini söyledi. Bağlamış, “Sırt pastırma 120 TL, antrikot pastırma 120 TL, kuşgömü pastırma 130 TL, özel yağsız pastırma 90 TL, parmak sucuk 65 TL, kangal sucuk 65 TL ve sucuk içi 60 TL’dir. Kayseri’de Ramazan ayı boyunca 200 ton pastırma, 500 ton sucuk üretileceğini tahmin etmekteyiz. Nisan ve Mayıs aylarında bir durgunluk yaşayan esnafımızın Ramazan ayının bereketiyle birlikte işlerinde bir artış olacağı aşikardır” şeklinde konuştu.
Pastırmada Kayseri’nin Türkiye’deki pazar payının yüzde 35, sucuk da ise yüzde 45 olduğunun altını çizen Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, “Diğer illerin Kayseri’den fazla üretim yaptığının söylenmesi, herkesin ilinde bir üretim vardır. Herkes ilini ve üretimini öne çıkarmak ister. Kayseri’nin iklimi pastırma için mükemmel bir iklimdir. Kayseri’nin dışında Afyon ve Kastamonu sucuk ve pastırma üretiminde bizden ileri olamaz. Başka bir şehirde Kayseri’de yediğiniz pastırma ve sucuk kaliteleri Kayseri kalitesini asla tutmaz” diye konuştu.
Başkan Bağlamış, kasapların günlük 50 kilogram sucuk üretme yetkisi olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Mevcut kasaplara Tarım İl Müdürlüğü tarafından günlük 50 kilo sucuk yapabilir diye yetki var. Bu yetki devletten olduğu için bizim buna engel olma şansımız yok ama bunları ‘Merdiven altı’ diye sınıflandırmamız doğru olmaz. Çünkü kaliteli kasaplarda üretilen ürünlerin tamamı Karpuzatan bölgesinde kesiliyor. Raporlu ve damgalı olarak işletmelere yansıyor. Bu merdiven altı ürünler kesinlikle Kayseri’de üretilmiyor. Başka illerden Kayseri tarafından satın alınan ürünlerde olabilir. Buda Tarım İl Müdürlüğü tarafından birebir denetim altına alınıyor. Bizim 20 TL’ye satılan bizim üretmiş olduğumuz büyükbaş hayvanların kellesinden olan kelle eti dediğimiz bir ürün var. Sağlık açısından hiçbir problemi yok. Bunun da yaklaşık 13 TL gibi toptan satış fiyatı var. Sucuğa birde yüzde 30 gibi yağ giriyor. Bu yağında fiyatı da 5 TL’dir. 20 TL’ye satılan sucuklarda eğer kelle üretimi ise herhangi bir problem yok. Tavuk üretimiyse de bir problem yok. Eğer tavuk derisinden imal ediliyorsa, bu problemlidir. Kesinlikle sağlığa zararlıdır.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.