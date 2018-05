Ramazan ayının ilk buluşması 16 Haziran gecesi sahur ile gerçekleşecek. Kastamonu, Kayseri, Kilis’de bugün ilk kez sahura kalkıp niyet edeceklerin merak ettiği sahur vakti saat kaçta olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgilerle hazırladığımız 2018 Kastamonu, Kayseri, Kilis sahur vakitleri...

KASTAMONU, KAYSERİ, KİLİS SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Kastamonu'da sahur vakti (imsak) 03:30, Kayseri'de 03:38, Kilis'de 03:41 olarak görülüyor. İmsak vaktinde okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

KASTAMONU BELEDİYESİ RAMAZAN'A HAZIR

Kastamonu Belediyesi tarafından hayırseverlerin maddi desteği ile gerçekleştirilen ‘Şehr-i Ramazan Sofrası’ iftar çadırları, Ramazan Ayı için hazırlandı. Bu yıl Belediye Hizmet Binası yanı ve Kuzeykent Mahallesi’nde kurulacak olan Şehir-i Ramazan Sofrası’nda Ramazan Ayı boyunca yaklaşık 45 bin kişiye iftar verilecek.

Diğer taraftan Ramazan Ayı’nın önemli bir geleneği haline gelen ve Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarları programı da bu yıl 19 mahalleyi kapsayacak. Mahalle iftarlarında da yaklaşık 60 bin kişiyle iftar yapılacak.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, düzenleyecekleri iftar programlarında tüm Kastamonuluları ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

RAMAZAN ÖNCESİNDE PASTIRMA VE SUCUĞA YÜZDE 15 ZAM

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde pastırma ve sucuk fiyatlarında yüzde 15 oranında zam geldiğini söyledi.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, borsa binasında düzenlediği basın toplantısında pastırma ve sucuk fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Et fiyatlarındaki artış nedeniyle pastırma ve sucuk fiyatlarına yüzde 15 oranında zam geldiğini kaydeden Bağlamış, “Bilindiği gibi Kayseri denince akla gelen ve adeta şehrimizle özdeşleşmiş olan pastırma ve sucuk, Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetlerindendir. Türkiye’nin dört bir tarafında; en lüks restoranlardan tutunda evlerimizdeki iftar sofralarına kadar Kayseri Pastırma ve Sucuğu en başköşede yer almaktadır. Bu lezzet ikilisini bu Ramazan ayında geçen yıla oranla bir miktar zamlı tüketeceğimizi üzülerek söylemek istiyorum. Bunun en büyük sebebi de kırmızı et üretimindeki yetersizlik ve et fiyatlarının geçen yıla oranla artmış olmasıdır. Hükümetin ve Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımızın et fiyatlarını düşürmek için yaptığı girişimler takdire şayandır. Ancak, yerli üreticilerin desteklenmesi, yem fiyatlarının düşürülmesi gibi çalışmalara biraz daha ağırlık verilmesi en büyük temennimizdir” ifadelerini kullandı.

Pastırma ve sucuk fiyatları hakkında bilgiler veren Başkan Bağlamış, Ramazan ayı boyunca 200 ton pastırma ve 500 ton sucuk üretileceğini tahmin ettiklerini söyledi. Bağlamış, “Sırt pastırma 120 TL, antrikot pastırma 120 TL, kuşgömü pastırma 130 TL, özel yağsız pastırma 90 TL, parmak sucuk 65 TL, kangal sucuk 65 TL ve sucuk içi 60 TL’dir. Kayseri’de Ramazan ayı boyunca 200 ton pastırma, 500 ton sucuk üretileceğini tahmin etmekteyiz. Nisan ve Mayıs aylarında bir durgunluk yaşayan esnafımızın Ramazan ayının bereketiyle birlikte işlerinde bir artış olacağı aşikardır” şeklinde konuştu.

Pastırmada Kayseri’nin Türkiye’deki pazar payının yüzde 35, sucuk da ise yüzde 45 olduğunun altını çizen Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, “Diğer illerin Kayseri’den fazla üretim yaptığının söylenmesi, herkesin ilinde bir üretim vardır. Herkes ilini ve üretimini öne çıkarmak ister. Kayseri’nin iklimi pastırma için mükemmel bir iklimdir. Kayseri’nin dışında Afyon ve Kastamonu sucuk ve pastırma üretiminde bizden ileri olamaz. Başka bir şehirde Kayseri’de yediğiniz pastırma ve sucuk kaliteleri Kayseri kalitesini asla tutmaz” diye konuştu.

Başkan Bağlamış, kasapların günlük 50 kilogram sucuk üretme yetkisi olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Mevcut kasaplara Tarım İl Müdürlüğü tarafından günlük 50 kilo sucuk yapabilir diye yetki var. Bu yetki devletten olduğu için bizim buna engel olma şansımız yok ama bunları ‘Merdiven altı’ diye sınıflandırmamız doğru olmaz. Çünkü kaliteli kasaplarda üretilen ürünlerin tamamı Karpuzatan bölgesinde kesiliyor. Raporlu ve damgalı olarak işletmelere yansıyor. Bu merdiven altı ürünler kesinlikle Kayseri’de üretilmiyor. Başka illerden Kayseri tarafından satın alınan ürünlerde olabilir. Buda Tarım İl Müdürlüğü tarafından birebir denetim altına alınıyor. Bizim 20 TL’ye satılan bizim üretmiş olduğumuz büyükbaş hayvanların kellesinden olan kelle eti dediğimiz bir ürün var. Sağlık açısından hiçbir problemi yok. Bunun da yaklaşık 13 TL gibi toptan satış fiyatı var. Sucuğa birde yüzde 30 gibi yağ giriyor. Bu yağında fiyatı da 5 TL’dir. 20 TL’ye satılan sucuklarda eğer kelle üretimi ise herhangi bir problem yok. Tavuk üretimiyse de bir problem yok. Eğer tavuk derisinden imal ediliyorsa, bu problemlidir. Kesinlikle sağlığa zararlıdır.”

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER