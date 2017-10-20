Katar Dışişleri Bakanı El Sani, Türkiye'ye geliyor

İHA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Üçüncü Toplantısı'nın hazırlıkları kapsamında 23 Ekim 2017 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Bu ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacaktır" denildi

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