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"Türkiye, 3 yıl içinde 5 bin beygire kadar motorunu yüzde 100 yapacak. Bunun için yola çıkıldı, güçler birleştirildi. İnşallah 3 yıl sonra size bu büyük müjdeyi vereceğiz. Çünkü biz eğer zırhta ve motorda milli ve yerli markalarımızı üretebilirsek, işte o zaman tam dik duracağız ve kimse bizi eğemeyecek. Milli bağımsızlık bugün bu iki şeyin ucunda görünüyor."