BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak yaptığı açıklamada, BMC'nin, Katar ve Türkiye gibi iki kardeş ülkenin savunma sanayisinde sırt sırta verdiği ortak bir şirket olduğunu söyledi. Katarlı ortakları Barzan Holding ile 4 yıldır birlikte çalıştıklarını anlatan Sancak, ürünleri birlikte geliştirerek ürettiklerini bildirdi.
Katar ordusunun artan ihtiyaçları için sözleşme kapsamında 50 Kirpi, 35 Amazon araç teslim edeceklerine işaret eden Sancak, "Türkiye için ihracat önemli. Araçlarımızı daha önce de Türkmenistan ve Tunus ordusuna satmıştık. Çeşitli dünya ordularından çok talep var ama artan ihtiyaçlarından dolayı 2018'in bütün üretimini Türk Silahlı Kuvvetleri kapatmış durumda. Hatta yetiştiremiyoruz, çok talep var. 2019'da planladığımız şey, neredeyse üretimin yüzde 40'ını ihraç etmek" dedi.
"KAMYON PAZARINI GERİ ALACAĞIZ"
Sancak, ürün çeşitliliğini artırdıklarının altını çizerek, fuar kapsamında 5 ürün sergilediklerini ifade etti. Üretimini planladıkları bir dizi ürün bulunduğuna değinen Sancak, şöyle devam etti:
"Sivil otomotiv sektöründe de ciddi atılımlarımız var. Şehir içi otobüste geçmişte BMC liderdi ancak girdiği trajik durumdan dolayı sıfırlanmıştı. 2018 itibarıyla sivil otobüste yine lider olduk. Sırada kamyonlar geliyor. Efsane 'Fatih'lerimizi, 'Yavuz'larımızı inşallah eylülden itibaren yollarda göreceksiniz. Yeni versiyonları ve teknolojileriyle donatılmış şekilde rakip şirketlere kaptırdığımız kamyon pazarını geri alacağız. Otobüste de büyük sürprizlerimiz var. En son Belçika'da yapılan Uluslararası Otobüs Fuarı'nda dünyanın en iyi dizayn ödülünü BMC aldı. Önümüzdeki aylarda o otobüs de piyasaya çıkacak."
"BÜYÜK MÜJDEYİ VERECEĞİZ"
Ethem Sancak, motor geliştirme çalışmalarına ilişkin de bilgiler verdi. Sancak, şunları kaydetti:
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