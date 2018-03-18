Kaza, İzmir-Ankara E96 karayolu Sart Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Onur A. (29) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, şarampole devrilerek, yol kenarındaki su menfezine çarptı.

İHA'nın haberine göre, kazada araç sürücüsü ile eşi Cemile A. (24) olay yerinde, 1 yaşındaki çocukları Buğra A. ise kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Fadime U. (24) ise sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uyar'ın, buradaki ilk tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

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