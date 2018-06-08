Adıyaman’ın Altınşehir Mahallesi’nde oturan Tuğrul Hasan Akut’a ait Ankara-Van kırma cinsi beyaz renkli kedi, evin balkonundan dışarıya çıkarak kayıplara karıştı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre kedisini bulup kendisine getirene 2 bin TL para ödülü vereceğini duyuran Akut, “Gören ya da nerede olduğunu duyan olursa 0 546 558 18 01 numaralı telefonumdan beni aramalarını rica ediyorum” dedi.

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