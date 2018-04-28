Marius Sumudica'nın cezası nedeniyle yeşil sahada olamadığı mücadelede Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

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Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.

Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal, ikinci yarıya değişiklikle başladı ve hamlesi golü getirdi! Oyuna 46. dakikada giren Efecan Karaca, aynı dakikada skoru 1-0'a getiren golü attı ve Aytemiz Alanyaspor'u üstünlüğe taşıdı.

Kayserispor, aradığı golü 77. dakikada buldu. Fernando Boldrin, skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelede 85. dakika oynanırken ev sahibinde Cristian Sapunaru, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Alanyaspor, 86. dakikada penaltı kazandı ve topun başına geçen Douglas, skoru 2-1'e getirdi.

SPOR TOTO SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Alanyaspor sahadan 3 puanla ayrıldı. Akdeniz ekibi bu sonuçla kritik bir galibiyet elde ederek puanını 35'e yükseltti. Kayserispor ise haftayı 44 puanla kapadı.

KAYSERİSPOR: 1 - AYTEMİZ ALANYASPOR: 2

STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Alpaslan Dedeş

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes (Dk. 70 Kana Bıyık), Levent Gülen, Atila Turan, Sapunaru, Şamil Çinaz (Dk. 57 Kravets), Boldrin, Badji, William, Deniz Türüç (Dk. 24 Mendes), Umut Bulut

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Taha Yalçıner, Maniatis, Villafanez, Emre Akbaba (Dk. 80 Cenk Ahmet Alkılıç), Junior Fernandes (Dk. 46 Efecan Karaca), Douglas (Dk. 90+2 Fofana)

GOLLER: Dk. 46 Efecan Karaca, Dk. 86 Douglas (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 78 Boldrin (Kayserispor)

KIRMIZI KART: Dk. 85 Sapunaru (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Dk. 9 Lopes, Dk. 16 Şamil Çinaz, Dk. 81 Umut Bulut (Kayserispor), Dk. 69 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

24. dakikada rakibiyle girdiği mücadele yerde kalan Deniz Türüç, sakatlanarak maça devam edemedi. Deniz Türüç'ün yerine Mendes oyuna dahil oldu.

27. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un kullandığı korner atışında, arka direkte savunma oyuncularının arasından iyi yükselen Welinton'un kafa vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

37. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Villafanez'in ceza alanına gönderdiği topa yükselen Taha Yalçıner'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Lung son anda köşeden topu çelmeyi başardı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

46. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Villafanez'in ara pasında topla buluşan Efecan Karaca'nın, ceza sahası sağ çaprazından attığı sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

55. dakikada kısa paslarla orta sahayı hızlı geçen Kayserispor'da, Umut Bulut'un ara pasında ceza sahasına giren Boldrin'in şutunda, kalesini terk eden Haydar Yılmaz topu uzaklaştırdı.

78. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında rakiplerini çalımlayarak korner çizgisine inen Mendes'in altıpas içerisine gönderdiği topa kale önünde dokunan Boldrin, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

81. dakikada ceza sahasında yaşanan karambol sonrasında topla buluşan Umut Bulut'un şutunda, Haydar Yılmaz güçlükle topu uzaklaştırdı.

85. dakikada hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında ceza alanına gönderilen topa koşu yapan Douglas, Sapunaru'nun formasından çekmesi üzerine yerde kaldı. Maçın hakemi bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Sapunaru ikinci sarıdan kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı.

86. dakikada penaltı atışını kullanan Douglas, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.

88. dakikada Boldrin'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda, Haydar Yılmaz son anda köşeden topu çelmeyi başardı.