Futbolda, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor, Antalyaspor'u 3-1 yendi.

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Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Kayserispor, Türkiye Kupası son 16 turunda David Badia'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Antalyaspor'la karşı karşıya geldi. Konuk ekip mücadelenin 5. dakikasında Deniz Kadah'ın attıığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası bu skora tamamlandı.

Kayserispor, 2. yarıya hızlı başlayan taraftı. Sarı-kırmızılılar Umut Bulut'un 52. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Bu golden sadece 3 dakika sonra ilk golü atan Umut bu kez asist yaptı ve Deniz Türüç skoru 2-1'e getirdi. Kayserispor, 88. dakikada Ryan Mendes'le farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin son anlarında konuk ekipte Maicon direkt, Diego Angelo ise 2. sarı karttan kırmızı kart gördü ve Antalyaspor mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Kayserispor, mücadeleyi 3-1 kazandı. İki takım rövanş mücadelesinde 16 Ocak 2018'de Antalya'da karşı karşıya gelecekler.

KAYSERİSPOR:3 - ANTALYASPOR:1

STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Candaş Elbil

KAYSERİSPOR: Muammer Yıldırım, Levent Gülen (Dk. 46 Erdal Öztürk), Atila Turan, Sapunaru, Kucher, Badji, Meleg (Dk. 31 Şamil Çinaz), Espinoza, Deniz Türüç, Mendes, Stojiljkovic (Dk. 31 Umut Bulut)

ANTALYASPOR: Boffin, Yusuf Çelik, Diego, Nazım Sangare, Maicon, Zeki Yıldırım (Dk. 90 Mustafa İnan), Chico, Harun Alpsoy, Yekta Kurtuluş, Deniz Kadah, Musa Nizam

GOLLER: Dk. 5 Deniz Kadah (Antalyaspor), Dk. 53 Umut Bulut, Dk. 55 Deniz Türüç, Dk. 88 Mendes (Kayserispor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90 Maicon, Dk. 90+1 Diego (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 33 Espinoza, Dk. 58 Deniz Türüç, Dk. 66 Sapunaru (Kayserispor), Dk. 49 Musa Nizam, Dk. 56 Yekta Kurtuluş, Dk. 59 Ferhat Kaplan, Dk. 87 Zeki Yıldırım, 90+1 Boffin (Antalyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARIDAN DAKİKALAR

5. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Nazım Sangare'nin ara pasında sol çaprazdan ceza alınan giren Deniz Kadah'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

43. dakikada sol kanattan Umut Bulut'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Mendes'in aşırtma vuruşunda, top auta çıktı.

53. dakikada gelişen Kayserispor atağında sol çizgiye inen Atila Turan'ın ceza alanına gönderdiği topa arka direkte yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

55. dakikada Umut Bulut'un şık pasıyla savunmanın arkasına sarkan Deniz Türüç, ceza sahası sağ çaprazından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

88. dakikada Espinoza'nın ara pasına hareketlenen Deniz Türüç sağ çaprazdan ceza alanınına girer girmez topu kale alanına çıkardı. Arka direğe hareketlenen Mendes, tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1

Maç, Kayserispor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.