Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası saldırıya uğradı

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Alanyaspor maçından sonra A Spor'a açıklamalarda bulundu. Bedir, Kayserispor'un 2-1 kazandığı maçın ardından teknik ekibe saldırı olduğunu ve teknik direktör Sumudica'nın burnunun kanadığını belirtti.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Alanyaspor'un kaleci antrenörü takımımıza saldırdı, hocamızın burnu kanadı. Tercümanımız hastaneye kaldırıldı. Yoldan geri döndüm, şu anda soyunma odasındayım tutanaklarla ve arkadaşlarımızla ilgileniyorum. Sumudica'nın burnu kanıyordu konuştum kendisini teselli ettim. Keşke biz yenilseydik ama bu olaylar olmasaydı. Alanyaspor'un yöneticilerine ulaşamadım. Alanyaspor'un kaleci antrenörü Fevzi Hoca saldırmış. Olayı görmediğim için abartmak istemiyorum. Deniz'in de göğüsüne tekme atılmış sanırım."