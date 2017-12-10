Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Son dönemlerde hakem kararlarıyla birçok maçta puan kaybetiklerini belirten "Taraftarımız, emeğin çalındığını düşünerek 'Yedirmeyin Başkanım' diyorlar. Trabzon maçında penaltımız verilmedi. Adebayor, bize eliyle gol attı. Bu maçta lehimize faul olması gerekirken penaltı verildi. Kötü niyet aramıyorum ama yazık günah. İnşallah bu olaylar tekrar etmez. Eğer bu böyle olacaksa, bizler figüran olacaksak, İstanbul'da bir lig düzenlensin, kendi kendilerine oynasınlar.'' ifadelerini kullandı.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir

Erol Bedir

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