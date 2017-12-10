Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarısıyla tüm Türkiye'yi gururlandıran Beşiktaş, lige odaklanarak şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor. Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş 3 puan toplayabilmek için tüm kozlarını ortaya koyacak. Peki, Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Kayserispor BJK maçı muhtemel 11'i ve karşılaşma hakkında merak edilenler...

KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de 26 puan 6 averajla 6. sırada yer alan Kayserispor, 26 puan 10 averajla 5. sırada bulunan Beşiktaş'ı evinde konuk edecek. Kayserispor-Beşiktaş maçı Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak ve maç 10 Aralık 2017 Pazar günü (bugün) saat 19.30'da başlayacak.

BeIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak maçta Yaşer Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.

KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11

Kayserispor: Silviu Lung, Tiago Lopes, Oleksandr Kucher, Kana Biyik, Atila Turan, Stephane Badji, Cristian Sapunaru, Ryan Mendes, Fernando Boldrin, Güray Vural, Umut Bulut

Beşiktaş: Fabri (Tolga), Gökhan Gönül, Pepe, Dusko Tosic, Adriano, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Cenk Tosun

TOLGA KARARSIZLIĞI

Kayseri önüne ideal kadrosu ile çıkacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in kafasındaki tek kararsızlık kaleci Tolga’nın durumu... Leipzig maçında önemli kurtarışlar yapan Tolga konusunda henüz karar vermeyen Güneş’in bu sezon kalede çok başarılı bir performans gösteren Fabri’yi de kenara alma konusunda düşüncesi bulunmuyor. Bu maçta da büyük ihtimal Fabri’nin forma giymesi bekleniyor.

PEPE VE BABEŞ SINIRDA

Deplasmandaki Kayseri maçı öncesinde Beşiktaş’ta üçer sarı kartı olan Pepe ile Ryan Babel, ceza sınırında bulunuyor. Her iki oyuncu, bugün Kayseri karşılaşmasında kart görürse, 16. haftadaki Osmanlı maçında cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ İLE KAYSERİSPOR 43. RANDEVUDA

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de bugün 43. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 42 maçta Beşiktaş 24, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 6 maçı kaybetmeyen, 5'ini kazanıp, birinde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 65 golüne, sarı-kırmızılılar 41 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maçta Beşiktaş 1-0 galip geldi, ikinci devre İstanbul'daki müsabaka 2-2 bitti.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor.

Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabette deplasmandaki son 3 maçı kazanan siyah-beyazlıların 20 golüne, Kayserispor 25 golle yanıt verdi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

SON 10 MAÇ

Beşiktaş ile Kayserispor takımları arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

2011-2012 Beşiktaş-Kayserispor 0 - 2

Kayserispor-Beşiktaş 1 - 0

2012-2013 Beşiktaş-Kayserispor 3 - 1

Kayserispor-Beşiktaş 2 - 0

2013-2014 Kayserispor-Beşiktaş 0 - 3

Beşiktaş-Kayserispor 2 - 1

2015-2016 Kayserispor-Beşiktaş 1 - 2

Beşiktaş-Kayserispor 4 - 0

2016-2017 Kayserispor-Beşiktaş 0 - 1

Beşiktaş-Kayserispor 2 - 2

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