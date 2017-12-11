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MAÇ SONU SÖZLERİ:

"Rakip 10 kişi kaldıktan sonra sanki biz 10 kişi kalmışız gibi oldu. Hücumda iyi oynamadık, yavaş kaldık. Rakibin 1-1’i kabul eden anlayışına yardımcı olduk. Pas isabeti olmazsa, şut ve orta isabeti de olmazsa, rakibinde de direnci olursa, böyle olur. 11-11’e daha iyi oynadık ama 11-10’da eksik kaldık. Maçın soğuması, kopması, bu tip oyuna alışık değiliz. Bunlara rağmen kazanmamız gerekiyordu. Bu da bizim eksikliğimiz”