Kayserispor'dan, PFDK'ya sevk edilen Deniz Türüç ve Lung için TFF'ye tepki

Kayserispor Kulübü, futbolcuları Deniz Türüç ile Silviu Lung'un, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından stat koridorlarında yaşanan arbedeyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesine tepki gösterdi.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Alanya deplasmanda 2-1 kazandıkları maçın ardından çıkan arbedede bazı oyuncu ve görevlilerinin darbedildiği öne sürüldü.

Doktor raporları ile de tespit edilen bu durumun, tamamen takımları ve oyuncularının iradesi dışında ortaya çıktığı aktarılan açıklamada, 1-2 arkadaşlarının kendilerini ve hocalarını koruma güdüsüyle hareket edip, saldırıdan kaçmaya çalıştıkları savunuldu.

Kulüp açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

"Maç bitiminde takım halinde soyunma odasına giden galip takımın önü her ne maksatla olursa olsun kesilmiş ve güvenlik zafiyetiyle birlikte rakip takımın yardımcı antrenörü ve 4 görevli şahıs, bulunmaması gereken yerde ve muhatap olmamaları gereken kişileri sorgulamaya çalışmışlar ve kargaşa ondan sonra başlamıştır. Açık bir tahrik ve maç sonrası soyunma odasına giden Kayserispor Teknik Direktörü'nün engellenmesi girişimiyle başlayan kargaşa, kısa sürede aklıselim sonucu, çok büyük sıkıntılar oluşmadan neticelenmiştir. Takımımıza karşı açık ve net gerçekleşen yol kesme olayına verilen tepkiler, can güvenliği korkusuyla gerçekleşmesine rağmen TFF, iki oyuncumuzu disiplin kuruluna sevk etmiş ve tünel çıkışında, 'Sizi engelleyen, hesap soran ve niyeti belli olmayan kişilere niye tepki gösterdiniz?' mantığıyla savunma talep etmiştir."

Bu durumu anlamanın mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, "Maç bitiminde, deplasmanda galip gelen takımın önü, her türlü güvenlik tedbirlerini alması gereken rakip takımın yardımcı hocası ve 4-5 görevli tarafından kesilirse orada misafir ve savunmasız kişilerden nasıl bir tepki vermesi beklenmektedir? Güvenliği sağlamakla görevli kişilerin, güvenlik sağlamak bir tarafa, yol kesip, hesap sorma tavırlarına karşılık Kayserispor takımı disipline sevk edilmemek için nasıl bir tutum takınmalıydı? Samimi olarak merak etmekteyiz. Konuyu biraz da empati yaparak değerlendirmek gerekmez miydi?" ifadeleri kullanıldı.

"TATLIYA BAĞLANAN BU KONU TEKRAR GÜNDEME GELDİ"

Konuyla ilgili gerekli savunmanın yapılacağı, bilgi ve belgelerin TFF'ye sunulacağı belirtilen açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Ancak dikkat edilmesi gereken husus, Alanyaspor görevlileri kendi alanlarında kalsa hesap sorma yetkisini kendisinde görmese ve Kayserispor'un kendi yol güzergahında ve kendi soyunma odasına giderken yolunu kesmese acaba bugün bu konular gündeme gelir miydi? Maçtan sonra, ertesi gün özel görüşmelerde ve medya önünde kulüp başkanımız Erol Bedir ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun görüşmelerinde bu konu centilmence sonuçlanmış, her iki kulüp ve camianın bu tip lüzumsuz olaylar nedeniyle dostluklarına zarar gelmemesi için azami çaba gösterilmiştir. Bunlara rağmen hiç suçu olmayan, olayın başlangıcı konusunda sorumluluk taşımayan oyuncularımızın disipline sevk edilmesi, kapanmış olan ve tatlıya bağlanan bu konunun tekrar gündeme gelmesine vesile olacak ve her iki yönetimin gayretine rağmen camiaları nezdinde bir kırgınlık oluşturacaktır. TFF disiplin kurulunun, bu olumsuzluklara izin vermeyeceğini düşünmekteyiz."