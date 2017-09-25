Kayserispor son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmedi!

Sezona deplasmanda Galatasaray yenilgisiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra oynadığı 5 lig maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puanı hanesine yazdırdı. Geçen sezonun ilk bölümündeki 16 maçta 12 puan toplayan Kayserispor, bu sezon 6 haftalık bölümde 11 puana ulaştı.
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir yaptığı açıklamada, 5 lig maçının yanı sıra bir hazırlık bir de Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde yenilmediklerini belirterek, "İstanbul'da Beşiktaş'la hazırlık maçında berabere kaldık. Ziraat Türkiye Kupası'nda da rakibimizi yenerek bir üst tura adımızı yazdırdık. Bunlar güzel sonuçlar. 11 puana geldik. Süper Lig'de 5. sıradayız. Fenerbahçe ile aynı puana sahibiz, bu açıdan baktığımızda her şey güzel." diye konuştu.
"BAŞKAN OLARAK BİR ANTRENMANI BİLE KAÇIRMIYORUM!"
Takıma güvendiğini belirten Bedir, her zaman yanlarında olarak futbolculara ve teknik heyete destek verdiğini ifade etti. Yönetim olarak verdikleri sözleri yerine getirip takımı motive etmeye çalıştıklarını anlatan Bedir, şunları söyledi;
"Yaptığımız transferlere, hocamızın uyumuna baştan beri inanmıştık. Bu inancımıza taraftarımızın da inancı eklendi ve gerçekten kendi sahamızda olsun dışarıda olsun bizi yalnız bırakmayan büyük bir taraftar kitlemiz oluştu. Başkan olarak bir antrenmanı bile kaçırmıyorum. Böyle olunca bir aile havası içerisinde maçlar oynanıyor. Sonuçlar alındıkça önümüzdeki maçlara daha bir umutla bakıyoruz. Tabii bu alınan sonuçların bir anlam ifade edebilmesi için ligin sonunu beklemek lazım. Bu hafta sonu sahamızda oynayacağımız Bursaspor maçı var. Bursaspor maçını kazanırsak ki ben inanıyorum 20 binin üzerinde seyirciyle bu maçı alırız, o zaman çok daha rahat ve keyifli bir ortama gireriz."
"Kayserispor, sadece Kayseri'nin dikkatini çeken bir kulüp olmaktan çıktı." diyen Erol Bedir, "Tüm spor otoriteleri Kayserispor'u yakından takip etmeye başladı. Hem takım oyunuyla hem de bireysel performansla ilgilenmeye başladılar. Bu da bizi mutlu ediyor. İnşallah kazasız, belasız, sakatsız böyle devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.
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