KDV indiriminde son durum - KDV indirimi ne zaman bitecek?

Şubat ayının başında yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülen ve 30 Eylül'e kadar uzatılan KDV indirimiyle iyi bir dönem geçiren mobilya sektörü temsilcileri, vatandaşlara eylül sonuna kadar indirimli fiyatlardan yararlanmaları çağrısında bulundu.
Bursa Mobilya Dekorasyon Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (MODSİAD) Başkanı Tamer Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KDV indiriminden mutlu ve memnun olduklarını söyledi.
KDV indiriminin başladığı şubat ayının ilk günlerinden itibaren mobilya satışlarında yaklaşık yüzde 40 artış yaşandığını ifade eden Bulut, indirimin sektöre enerji kattığını, özellikle mayısın ortasına kadar satışların çok hızlı geçtiğini kaydetti.
Bulut, sonraki süreçte KDV indiriminin 30 Eylül'e uzatılmasıyla vatandaşların biraz yavaş hareket ettiğini dile getirerek, "İndirimin son günlerinde satışların yeniden artmasını bekliyoruz. Bu ayın son günleri hareketli geçer." dedi.
Vatandaşların bu indirimli günleri kaçırmayacağını ümit ettiklerini, kendilerinin de indirimin sürekli olmasını istediklerini aktaran Bulut, şöyle devam etti:
"KDV indiriminin satışlara ve sektöre çok büyük faydası oldu. Aynı tekstil sektöründeki gibi bu indirimin yüzde 8'de sabit kalmasını istiyoruz. Bu indirimin yüzde 10'da sabit kalacağı yönünde haberler alıyoruz. Yüzde 8 veya 10 oranında sabit kalacak şekilde bir çalışma yapılırsa bizim sektörümüz için memnuniyet verici bir durum olur."
"GENÇ NESİLDEN ARKADAŞLAR YETİŞMİYOR, EN BÜYÜK SIKINTIMIZ"
Bulut, sektörün önünde çok büyük engellerin olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Kalifiye eleman bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Devletimiz bu sektöre bir hedef koydu. '10 milyar dolar ihracat yapacaksınız' dedi. KDV'nin önemi var ama asıl önemli olan katma değeri yüksek ürün üretebilmek. Bu sektörün kalifiye elemana ihtiyacı var. Yani el işçiliğiyle yapılan ürünlerin üretilmesi konusunda sıkıntılarımız var. Sadece makinenin yaptığı ürünlerle katma değer sağlanamıyor. El işçiliğini katmak gerekiyor ama el işçiliğini katacak elemanlarımız yok. Şu anda ustalarımızın yaş ortalaması 45 ila 55. Kaygı verici bir durum. Ustalarımız yoruldu, bünyeleri kaldırmıyor artık. Ustalarımız yavaş yavaş işi bırakıyorlar. Genç nesilden de bize uygun arkadaşlar yetişmiyor. En büyük sıkıntımız bu."
"FIRSATI KAÇIRMAYIN"
"Mobilyanın başkenti" olarak bilinen Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir firmanın sahibi Muhammet Çelik, küresel piyasalardaki daralmanın mobilya sektörünü ciddi anlamda etkilediği dönemde getirilen KDV indiriminin kendilerini çok rahatlattığını söyledi.
KDV indiriminin yüzde 18'den yüzde 8'e çekilmesiyle satışlarının arttığını dile getiren Çelik, indirimin son günlerinin iyi değerlendirilmesini istedi.
Başka bir firmanın sahibi Yusuf Nazlıten de KDV indirimiyle iç pazarın canlandığını, satışlarının toparlandığını kaydetti.
KDV indirim süresinin bitmesine yaklaşık iki hafta kaldığını ifade eden Nazlıten, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu ay sonu itibarıyla KDV yüzde 18'e tekrar dönecek. Düğün yapacak olan arkadaşları, mobilya değişecek olan arkadaşları bir an önce mobilya mağazalarına alışveriş yapmaya bekliyoruz. Onlar için ciddi bir kazanç olacağını düşünüyoruz çünkü ortalama 15-20 bin liralık ürün alacak bir arkadaşın bu işten yüzde 10 gibi bir karı olacak. Bunu kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz."
Mobilya firma sahibi Ethem Keskin, indirimde son günlerin yaşandığını belirterek, "Tüketiciye tavsiyem ay sonu bitecek KDV indirimini kaçırmamaları. İhtiyacı olan tüketicilerin bir an önce mobilyaları almalarını tavsiye ediyorum. Kesinlikle yüzde 10 gibi karları var. Mobilya ihtiyacı olanlar bence acele etsin ve bu dönemi kaçırmasınlar." diye konuştu.
- kdv indirimi ne zaman bitecek
- kdv indirimi mobilya
- kdv indiriminde son durum
- mobilya fiyatları
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.