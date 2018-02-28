KDV müjdesi markaları ve ihracatçıyı sevindirdi

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, KDV alacaklarının iade edilmesinin markalar için yeni mağaza açmak ve mevcutları yenilemek anlamına geleceğini vurguladı. Devletten uzun zamandır bu konuda adım beklediklerini hatırlatan Öncel, şu görüşlere yer verdi:



ALACAĞIMIZ VARKEN PARA İÇİN BANKALARIN KAPISINI AŞINDIRIYORUZ

“KDV alacakları konusunu bir yıldır hemen her platformda dile getiriyoruz. Çünkü devletten yüklü miktarda KDV alacağımız olduğu halde finansman ihtiyacımızı karşılayabilmek için bankaların kapısını aşındırmak durumunda kalıyoruz. Hükümetimizin sonunda çağrılarımıza kulak vermesinden mutluyuz. Başbakanımızın KDV alacaklarını ödeyeceklerinin müjdesini vermesini sektör olarak çok olumlu karşıladık. KDV alacaklarının tahsil edilmesiyle birlikte işletmelerimize önemli bir sermaye girişi olacak. Markalarımız bu sermayeyi finansman sıkıntısı nedeniyle ertelemek durumunda kaldıkları yatırımlar için kullanacaklar. Bir başka ifadeyle tahsil edeceğimiz KDV alacakları yeni mağaza, yeni yatırım demek. Elbette bu yatırımlar ekonomimize önemli bir canlılık kazandıracak.”



İHRACATÇILAR DA MUTLU

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de şu ifadeleri kullandı:

“1985 yılında yürürlüğe giren KDV Kanunu, o tarihten bu yana neredeyse hiç değişmedi. 1985’te 92,7 milyar dolar olan GSYH’mız bugün neredeyse 10 katına çıktı. İhracatımız ise 1985 yılından bu yana 20 kata yakın artış kaydetti. Dünyanın 17. büyük ekonomisi olan ülkemiz için, kanunda önemli bir revize yapılması gerektiğini geçtiğimiz yıl Maliye Bakanımız başta olmak üzere Hükümetimize ilettik. Bu konuda bir reforma ihtiyaç olduğunu anlattık. Maliye Bakanımızın konuya olumlu yaklaşımı, bugünkü reform sürecinin başlamasına vesile oldu. TİM olarak KDV kanununda değişiklik önerilerimizi içeren kapsamlı bir dosya hazırlayarak, geçtiğimiz yıl temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısında Maliye Bakanımıza arz etmiştik. Önerilerimizin yarısından çoğu reform paketinde yer alıyor. Konunun artık yasalaşma sürecine girmesi bizler için son derece sevindirici”

Özellikle firmaların en çok sorun yaşadığı alanların başında gelen devreden KDV konusunun bu sayede çözüme kavuşacağını aktaran Büyükekşi “Firmalarımızın ticari faaliyetlerinden doğan KDV alacakları önemli bir sorun. Firmalar bir yandan daha fazla yatırım, üretim ve ihracat için kaynak arayışındayken, diğer tarafta KDV alacakları devlette birikiyor. Bunu mahsup edemeyen bazı firmaların biriken alacakları, yatırım için arayış içinde oldukları tutarın dahi üzerinde. Bu konuya kalıcı bir çözüm getirilmesi hem yatırımların hem de ihracatın önünü açacak. KDV konusunda atılacak tüm adımların en büyük destekçisi olduğumuzu her platformda dile getiriyoruz. Bu vesile ile, TİM olarak önerilerimizi dikkate alan, ihracatçıların ihtiyaçlarına ve taleplerine KDV reform paketinde yer veren Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’a tüm ihracatçılarımız adına teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.