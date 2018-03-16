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Onların doyduğunu ve iyileştiğini görmek beni daha mutlu ediyor. Kediler yerine ben aç kalmayı tercih ederim. Kedilerimin bazıları sakat, gözleri görmüyor ya da yemek yiyemeyecek kadar hastalar. Sokakta tek başlarına yaşayamazlar. Onların tekrar hayata tutunabilmeleri benim için en büyük zenginlik." diye konuştu.