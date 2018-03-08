Kelimelik oyununun yaratıcısı Neslihan Aydınoğlu başarı hikayesini anlatıyor

App Store, Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış, kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarılarının kutlanmasına adanmış bu özel günü “Bugün" ve “Uygulamalar" sekmelerini özelleştirerek kutluyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kelimelik oyununun yaratıcılarından, He2 Apps'in Kurucu Ortağı Neslihan Aydınoğlu, App Store Bugün hikayesinde, kendi hikayesini anlatıyor.

Kelimelik oyununun geliştirici ortağı Neslihan Aydınoğlu, “Bilgi güçtür ve işini iyi yapan bir insanın karşısında hiç bir engel duramaz. Bu şekilde bulunduğun her ortamda azınlık olmanın tüm dezavantajlarının üstesinden gelebilirsin” diyor.

Neslihan “Hayallerimi paylaştığım pek çok kişiden heves kırıcı tepkiler aldım ama insan ne istediğini çok iyi bildiğinde, ne kadar negatif geri bildirim ile karşılaşırsa karşılaşsın kolay kolay pes etmiyor” diye de ekliyor.

İstanbul menşeli stüdyo He2 Apps’in kurucuları Neslihan ve Deniz Aydınoğlu’nun geliştirdiği efsaneleşen Türkçe kelime oyunu Kelimelik, App Store’da yayınlanalı tam 5 yıl oldu ve o günden bu yana 11 milyon kişinin ekranına ulaştı.

Neslihan’ın keyifli sohbetinin tamamına "Fark yaratan kelimeler"

başlıklı linkten ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Uygulamalar sekmesi de bu anlamlı gün için özel hazırladığı uygulama önerilerini yayınladı. Uygulama dünyasının zengin içeriğinden özenle seçilmiş uygulamalar Dünya Kadınlar Gününde kadınların karakter özellikleriyle eşleşti.

App Store, tüm kadınların “Dünya Kadınlar Gününü kutlamanın ötesinde, onlara kendi kişilik özelliklerinden çıkan uygulama önerilerini sunuyor. Kadınlara Üretkensin, Kendinden Eminsin, Beceriklisin, Çekingen Değilsin, Sağlığına önem verirsin, Meraklısın, Çabuk öğrenirsin, Çocuklarla iyisin, Müzikseversin ve Yaratıcısın diyerek onlara bu özelliklerini daha iyi değerlendirebilmelerine yardımcı olacak uygulama önerilerini sıralıyor.

“Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!” başlığı altında çevrenizdeki muhteşem kadınların bu anlamlı gününü kutlamak için gerekli tüm uygulamalar bulunuyor. Çiçek Sepeti, Wizi, CardsBuilder uygulamaları ile karşınızdaki kadına onu düşündüğünüzü gösterebilir, Jestiniyap ile keyifli bir jest hediye edebilirsiniz.

Üretken Kadınlar için Notes Writer uygulaması ile not tutmaktan, Hello7 ile kolay İngilizce öğrenmeye, Todoist ile hayatını organize etmeye kadar farklı pek çok alanda öneriler bulunuyor.

‘Kendinden emin’ kadınlara Slidor’la VR üretiminden Prisma ile fotoğraf editlemeye; Clips ile keyifli kısa videolar yaratmaktan PicsArt Foto ile keyifli kolajlar yapmaya ve çok daha fazlasını listeliyor.

Becerikli kadınlara, yaratıcılıklarını gösterebilecekleri Bionluk’tan iTunes U’ya, Kickstarter gibi girişimcilik uygulamalarına kadar farklı öneriler sıralanıyor.

Sağlığına önem veren kadınlar için cep diyetisyeni Nutria’dan kişisel antrenör Sworkit’e farklı seçkiler de bulunuyor.

Sosyal paylaşımı seven kadınlar için Çekingen değilsin başlığı altında Scorp, Scope, Houseparty, Vero gibi uygulamalar bulunuyor.

Çocuklarla arası iyi kadınlar onlarla Lego AR Studio’dan, Tiny Talking Monkeys’e farklı oyunları oynayabilir, Artkive ya da Devar gibi yaratıcılıklarını gösterebilecekleri uygulamalarla beraber keyifli vakit geçirebilir.

App Store’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel hazırlanan tüm hikaye ve uygulama önerileri için iOS cihazından App Store’da Bugün ve Uygulamalar Sekmelerini ziyaret etmek yeterli.