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"Jeremy ile birlikte olmaya başladıktan sonra kesinlikle kilo aldım. Ama biliyor musunuz? Bunu seviyorum. Aslına bakılırsa yemek yiyerek rahatlamak değil bunun kaynağı. Jeremy ile aramızda, ayrıca aile ilişkilerimizde büyük bir aşk var" diyen Brook "Jeremy'nin ailesiyle birlikte oturuyoruz, birlikte yemek yiyoruz. Bu durum fiziksel görüntümde değişikliğe yol açtı" dedi.