Kelly Brook'un milyon dolarlık kır evi

"Tam 8 yıl önce burayı satın aldığımda diktim bu gülü. Evinizin bir köşesinin peri masallarındaki gibi bir görüntüye sahip olması inanılmaz bir duygu.." Birçok meslektaşının aksine görkemli modern bir malikanede değil de yüzyıllar öncesinden kalma bir kır evinde yaşamını sürdüren manken ve oyuncu çok sevdiği evini işte bu cümlelerle tanımlıyor