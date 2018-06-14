24 Haziran’da seçim tamamlanacak mı, ikinci tura mı kalacak? Muharrem İnce’nin çıkışı için ne diyor? İnce’nin oyları partinin oyunu aşarsa CHP’de liderlik yarışı olur mu? Millet ittifakı seçim sonrasında nasıl yol alacak? Parlamenter sisteme dönüş planları ne?



Ece Üner soruyor, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yanıtlıyor.



Kılıçdaroğlu ile Gündem Özel bu akşam saat 19.00’da Habertürk TV-Bloomberg HT ortak yayınıyla Show TV’de!



İşte Kılıçdaroğlu ile Gündem Özel’in Tanıtımı!

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