Kemal Kılıçdaroğlu'ndan KKTC mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 34. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kılıçdaroğlu mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 34. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Kıbrıs Türklerine bir vatan bırakan kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 15, 2017