Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise, kendileri için sadece ligin kaldığını ve ona konsantre olacaklarını ifade ederek, "16 takım arasına kalan Boluspor'u kutluyorum. İlk maçta da 3-1 kazanmışlardı. Bugünkü maçta ilk yarı pozisyona giren takım olarak öne de geçtik. Ancak bir gol daha bulmak gerekiyordu. Yaşadığımız problemler 2 gol yememize neden oldu. Maçın uzama olasılığı ortadan kalktıktan sonra belki 60. dakikaya kadar birkaç pozisyonumuz var. 2-2 yapabilsek sonuna kadar kovalayabilirdik. Geçtiğimiz yıl yarı finale kadar süren serüvenimiz 32 turunda sona erdi. Bu sene bizim için hem ligde hem kupada kadro derinliğimiz açısından her ikisini birden sürdürmek zordu. Şimdi tüm gücümüzle ligde kalan 2 maç için odaklanacağız. Ve bu iki maçta kazanarak üst sıralarda hedefimizi devam ettirmek isteyeceğiz. Bizim için artık sadece lig kaldı ve ona konsantre olacağız" dedi.

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