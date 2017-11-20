Kemal Özdeş: "Artık dış sahada da kazanmalıyız"

Habertürk Spor'un haberine göre; Lacivert-beyazlı ekibin teknik patronu Kemal Özdeş, deplasmanda tek galibiyetlerini ligin ilk haftasında Alanyaspor önünde aldıklarını hatırlatıp, öğrencilerinden bu hasrete son vermelerini istedi. Genç teknik adam, "Zor bir maç olacak. Buradan 3 puanla ayrılmak bizi üst sıralara yaklaştıracak. Taktiksel disiplinimizi kaybetmeden coşkulu oynamamız çok önemli. Takımıma güveniyorum ve artık dış sahada da maç kazanmamız gerekiyor" dedi.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımımın antrenman temposundan çok memnun kaldığını vurgulayan Özdeş, şöyle devam etti: "Cezalı Trezeguet ile sezon başından beri sakat olan Koita dışında eksiğimiz yok. Ligde oynadığımız son 3 maçımızdaki etkili oyunumuzu Karabük deplasmanında da sahaya yansıtmak istiyoruz. Son haftalardaki coşkulu futbolumuzu bu maçta da sürdürüp, 3 puan almayı hedefliyoruz."

Kemal Özdeş

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