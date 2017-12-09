Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, oynadıkları oyunun skorun karşılığı olmadığını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, her iki devrede de farklı bir oyun oynandığını belirterek, "İlk 20-25 dakika takımım daha iyi oynadı. Gol pozisyonları üretemesek de rakibin etkinliğine izin vermedik. O dakikadan sonra geriden oyun kurma çabamız baskıyla karşılık buldu. Çıkarken top kayıpları yaşadık. İlk devre sonunda çıkarken yaptığımız top kaybı pahalıya mal oldu çünkü oyunun şeklini değiştirdi." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda da dengeli bir oyun oynandığını vurgulayan Özdeş, şunları kaydetti:

"Maçın 75. dakikasından sonra hücumda daha kalabalık olmak için hamleler yaptık. Oyunun 89. dakikasına kadar gol atabilmek için takımım uğraştı. 89. dakikada o fırsat geldi, gol atabileceğimiz bir fırsattı. Bugün ortada skorun karşılığı bir oyun yoktu. Bireysel hata yapmak bize pahalıya mal oldu. Şimdi önümüzde 2 maç var. Bu iki maçı kazanarak yeniden çıkış yakalayacağımızı düşünüyorum."