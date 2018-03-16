Süper lig'in 26.haftasında 3-2, biten Kasımpaşa-Antalyaspor maçının ardından teknik direktör Kemal Özdeş yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Hakemlerin kararlarının kendilerine sıkıntı yaşattığını söyleyen Özdeş, ''Mücadele gücü yüksek bir maç olmadı. İlk yarıda becerikli değildik. İlk yarıda Diagne sarı kart gördü ve devre arasında da kendisini uyardım. İlk yarıdaki maçta da Antalya'da 10 kişi kaldık. Reaksiyon gösterdik ve 2-2 oldu. Biz sonuna kadar kovalayan bir takımız, bırak gol olsun. Bugün benim takımım kazansaydı; ligin en fazla puan toplayan 3. takımı biz olacaktık. Hakem kararları bize sıkıntı yaşatıyor. Standartsızlık var. Takımım kamuoyu tarafından övülüyor, bu güzel bir durum. Hakemi eleştiren taraf hep biz oluyoruz. Bu bizim canımızı sıkıyor. Önümüzdeki milli maç arası var. Kalan da 8 maçımız var. Tekrardan çıkış yakalayacağız.'' dedi.

KASIMPAŞA TEKNİK DİREKTÖRÜ KEMAL ÖZDEŞ'İN BASIN TOPLANTISI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, hakem kararlarında standartsızlık olduğunu söyledi. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadeleden mağlubiyetle ayrıldıkları için üzgün olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Özdeş, "Maçın ilk bölümüne istediğimiz gibi başladık. Son vuruşlarda becerili olamadık. Öne geçmemiz gerekiyordu. Daha basit oynamamız gerektiği dakikalarda gol yedik. İkinci yarıda Bernard oyun dışı kaldı. İkinci golü yedik 2-0 geri düştük. 2-0'dan sonra oyuncularım doğru oynamaya başladılar. Birinci bölgeye doğru gitmeyi başardık. Pozisyon bulduk ve daha sonra 2-2 olmasına rağmen maçı kazanmak için oynayarak, risk aldık. Kötü paylaşımlarla 3-2 geri düştük ve döndürme çabamız yetmedi" şeklinde konuştu.



''STANDARTSIZLIK SÖZ KONUSU''

Deneyimli teknik direktör, karşılaşmadaki hakem kararlarıyla ilgili olarak, şu ifadeleri kullandı: "İlk yarıda oynanan Antalyaspor maçını anımsatan bir maç oldu. O maçta da kötü bir kırmızı kart vardı. Bernard'ın kartı doğruydu. Bugün kazanmış olsaydık ikinci yarıda en fazla puan toplayan 3. takım olacaktık. Geçtiğimiz 4 maçta görmedikleri penaltıları verdiler. Bernard'ın pozisyonunda bir standartsızlık söz konusu. Görüntüleri tekrar seyrediyorum ve Sakıp ile tekrar konuştum pozisyona penaltı diyor. Antalyaspor'u kutluyorum devam edeceğiz. Kötü maç kaybettik. Kazansaydık yukarı çıkacaktık. Kasımpaşa mücadeleye devam edecek. Umuyorum ki istediğimiz puanları önümüzdeki 8 maçlık periyotta toplarız."