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HEM YENİ YIL HEM YILDÖNÜMÜ KUTLAMASI

Kenan Doğulu ile eşi Beren Saat, İstanbul Çengelköy’deki villalarında yakın dostlarının katılacağı bir parti verip hem yeni yılı, hem ilişkilerinin yıldönümünü kutlayacak.