Önümüzdeki sezon Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyecek Kenan Karaman, A Milli Takım'da kalıcı olmak istediğini söyledi.
Milli takımın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunda yer alan 24 yaşındaki futbolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumlu bir sezon geçirdiğini belirtti.
Romanya ile 2017 Kasım'da yapılan özel maçta ilk kez A Milli Futbol Takımı formasını giyen Kenan, "Bu sezon, A Milli Takım'da ilk maçlarımı yaptım. Çok gururlandım. İnşallah bunun devamını getireceğim. Milli takımda oynamak benim için ayrı bir duygu. Milli takımda kalıcı olmak istiyorum. Bunun için çalışacağım." ifadelerini kullandı.
A Milli Takım'ın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçlar öncesinde iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini aktaran Kenan Karaman, "Önümüzde 3 önemli maç var. Üç takım da 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Bizim için güzel bir deneyim olacak. Bu maçlar, eylül ayında yapacağımız UEFA Uluslar Kupası karşılaşmaları öncesi çok önemli." diye konuştu.
Milli futbolcu, 4 sezondan bu yana mücadele ettiği Almanya temsilcisi Hannover 96'dan Fortuna Düsseldorf'a transfer olduğunu ifade ederek, "İnşallah Fortuna Düsseldorf'ta kalıcı olurum. Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'ya yeni çıktı. Yeni bir ekip. Kaan Ayhan'da orada oynuyor. Kaan ile çok uzun zamandır tanışıyoruz. İyi bir arkadaşlığımız var. Onun takımına geldiğim için çok sevindi. İnşallah Fortuna Düsseldorf'ta birlikte başarılı oluruz." değerlendirmesinde bulundu.
" TÜRKİYE'DEN TRANSFER TEKLİFİ ALDIM"
Kenan Karaman, Türkiye'den transfer teklifi aldığını fakat Bundesliga'daki hedeflerine henüz ulaşmadığı için bunu kabul etmediğini dile getirdi.
Türkiye'nin Avrupa'da oynayan futbolcular için cazip bir ülke olduğunu anlatan 24 yaşındaki oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:
"Türkiye'den transfer teklifi aldım. Takımın ismini vermek istemiyorum. Türkiye'de büyük takımlarda oynamak ayrı bir duygu ama henüz Bundesliga'daki hedeflerime ulaşmadığım için bu teklifi kabul etmedim. Şu an Bundesliga'yı düşünüyorum. Diğer milli oyuncularla beraber hepimiz Almanya'da Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Herkesin, oynadığı takımda çok önemli roller üstlendiğini düşünüyorum. İnşallah daha çok genç Türk vatandaşı futbolcu, Almanya'da kendisini gösterir."
"LUCESCU'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENEBİLİRİZ"
Hücum hattının her bölgesinde oynayabilen Kenan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun kendilerine çok şey katabileceğini kaydetti.
Lucescu'nun çok deneyimli bir teknik adam olduğunu vurgulayan ay-yıldızlı oyuncu, "Lucescu, kamp boyunca bize hep düşüncelerini ve felsefesini anlatmaya çalışıyor. Çok toplantı yapıyoruz. Bu, çok önemli çünkü onun düşüncelerini ve sahaya yansıtmak istediklerini anlamamız lazım. Çok çalışıyoruz. Lucescu'dan çok şey öğrenebiliriz." şeklinde görüş belirtti.
"KENDİMİ BÜYÜK TAKIMLARDA GÖRMEK İSTERİM"
İsveçli yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic'i idolü olarak gören Kenan Karaman, gelecekte büyük takımlarda oynamayı hedeflediğini aktardı.
Her futbolcunun büyük liglerde oynamak istediğini belirten Kenan, "Bundesliga da büyük bir lig. Tabii benim de hedeflerim var. İnşallah daha büyük takımlarda kendimi görmek isterim. Bu, benim hedefim. Bunun için çok çalışacağım." diye konuştu.
TAYFUN KORKUT İLE 2 KEZ ÇALIŞTI
1994'te Almanya'nın Stuttgart kentinde doğan Kenan, futbola da şehirle aynı adı taşıyan takımda başladı.
Ardından kentin bir başka takımı Stuttgarter Kickers'ta forma giyen milli futbolcu, daha sonra ise profesyonel olacağı Hoffenheim takımına transfer oldu. Kenan Karaman, Hoffenheim'ın alt yaş kategorisinde ve Hannover 96'da şu an Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın teknik direktörlüğünü yapan Tayfun Korkut ile çalıştı.
Kenan, Bundesliga'da ilk maçına 2013-2014 sezonunda Hoffenheim formasıyla çıktı. Milli futbolcu, 2014 Mart'ta Wolfsburg'u 6-2 yendikleri maçın 88. dakikasında şu an İngiliz ekibi Liverpool'da forma giyen Brezilyalı Roberto Firmino'nun yerine oyuna dahil olarak Bundesliga'da ilk kez boy gösterdi.
Milli oyuncu, 2015-2016'da küme düştüğü Hannover 96 ile ertesi sezon tekrar Bundesliga'ya yükseldi. Kenan, 2017-2018 sezonunda Hannover 96 forması ile Bundesliga'da çıktığı 22 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.