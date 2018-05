Önümüzdeki sezon Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyecek Kenan Karaman, A Milli Takım'da kalıcı olmak istediğini söyledi.



Milli takımın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunda yer alan 24 yaşındaki futbolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumlu bir sezon geçirdiğini belirtti.



Romanya ile 2017 Kasım'da yapılan özel maçta ilk kez A Milli Futbol Takımı formasını giyen Kenan, "Bu sezon, A Milli Takım'da ilk maçlarımı yaptım. Çok gururlandım. İnşallah bunun devamını getireceğim. Milli takımda oynamak benim için ayrı bir duygu. Milli takımda kalıcı olmak istiyorum. Bunun için çalışacağım." ifadelerini kullandı.



A Milli Takım'ın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçlar öncesinde iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini aktaran Kenan Karaman, "Önümüzde 3 önemli maç var. Üç takım da 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Bizim için güzel bir deneyim olacak. Bu maçlar, eylül ayında yapacağımız UEFA Uluslar Kupası karşılaşmaları öncesi çok önemli." diye konuştu.



Milli futbolcu, 4 sezondan bu yana mücadele ettiği Almanya temsilcisi Hannover 96'dan Fortuna Düsseldorf'a transfer olduğunu ifade ederek, "İnşallah Fortuna Düsseldorf'ta kalıcı olurum. Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'ya yeni çıktı. Yeni bir ekip. Kaan Ayhan'da orada oynuyor. Kaan ile çok uzun zamandır tanışıyoruz. İyi bir arkadaşlığımız var. Onun takımına geldiğim için çok sevindi. İnşallah Fortuna Düsseldorf'ta birlikte başarılı oluruz." değerlendirmesinde bulundu.



" TÜRKİYE'DEN TRANSFER TEKLİFİ ALDIM"



Kenan Karaman, Türkiye'den transfer teklifi aldığını fakat Bundesliga'daki hedeflerine henüz ulaşmadığı için bunu kabul etmediğini dile getirdi.



Türkiye'nin Avrupa'da oynayan futbolcular için cazip bir ülke olduğunu anlatan 24 yaşındaki oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:



"Türkiye'den transfer teklifi aldım. Takımın ismini vermek istemiyorum. Türkiye'de büyük takımlarda oynamak ayrı bir duygu ama henüz Bundesliga'daki hedeflerime ulaşmadığım için bu teklifi kabul etmedim. Şu an Bundesliga'yı düşünüyorum. Diğer milli oyuncularla beraber hepimiz Almanya'da Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Herkesin, oynadığı takımda çok önemli roller üstlendiğini düşünüyorum. İnşallah daha çok genç Türk vatandaşı futbolcu, Almanya'da kendisini gösterir."



"LUCESCU'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENEBİLİRİZ"



Hücum hattının her bölgesinde oynayabilen Kenan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun kendilerine çok şey katabileceğini kaydetti.



Lucescu'nun çok deneyimli bir teknik adam olduğunu vurgulayan ay-yıldızlı oyuncu, "Lucescu, kamp boyunca bize hep düşüncelerini ve felsefesini anlatmaya çalışıyor. Çok toplantı yapıyoruz. Bu, çok önemli çünkü onun düşüncelerini ve sahaya yansıtmak istediklerini anlamamız lazım. Çok çalışıyoruz. Lucescu'dan çok şey öğrenebiliriz." şeklinde görüş belirtti.



"KENDİMİ BÜYÜK TAKIMLARDA GÖRMEK İSTERİM"



İsveçli yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic'i idolü olarak gören Kenan Karaman, gelecekte büyük takımlarda oynamayı hedeflediğini aktardı.



Her futbolcunun büyük liglerde oynamak istediğini belirten Kenan, "Bundesliga da büyük bir lig. Tabii benim de hedeflerim var. İnşallah daha büyük takımlarda kendimi görmek isterim. Bu, benim hedefim. Bunun için çok çalışacağım." diye konuştu.



TAYFUN KORKUT İLE 2 KEZ ÇALIŞTI



1994'te Almanya'nın Stuttgart kentinde doğan Kenan, futbola da şehirle aynı adı taşıyan takımda başladı.



Ardından kentin bir başka takımı Stuttgarter Kickers'ta forma giyen milli futbolcu, daha sonra ise profesyonel olacağı Hoffenheim takımına transfer oldu. Kenan Karaman, Hoffenheim'ın alt yaş kategorisinde ve Hannover 96'da şu an Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın teknik direktörlüğünü yapan Tayfun Korkut ile çalıştı.



Kenan, Bundesliga'da ilk maçına 2013-2014 sezonunda Hoffenheim formasıyla çıktı. Milli futbolcu, 2014 Mart'ta Wolfsburg'u 6-2 yendikleri maçın 88. dakikasında şu an İngiliz ekibi Liverpool'da forma giyen Brezilyalı Roberto Firmino'nun yerine oyuna dahil olarak Bundesliga'da ilk kez boy gösterdi.



Milli oyuncu, 2015-2016'da küme düştüğü Hannover 96 ile ertesi sezon tekrar Bundesliga'ya yükseldi. Kenan, 2017-2018 sezonunda Hannover 96 forması ile Bundesliga'da çıktığı 22 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.

