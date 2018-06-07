Kendall Jenner, Gigi Hadid ve Bella Hadid’in kardeşi Anwar Hadid ile birlikte

İddiaya göre; Süper model Kendall Jenner, 2018 CFDA Moda Ödülleri Töreni’nin ardından düzenlenen partide, meslektaşları Gigi Hadid ve Bella Hadid’in erkek kardeşi olan Anwar Hadid ile öpüşürken görüldü. 22 yaşındaki Jenner, geçen hafta NBA yıldızı Ben Simmons ile birlikte olduğu iddia edilmişti