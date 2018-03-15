7 | 12

Jenner, tercihleriyle ilgili olarak ortaya atılan iddialar hakkında "Sıra dışı herhangi bir cinsel tercihim olduğunu sanmıyorum. Ama bilemem, kim bilebilir ki! Sadece daha önce bu türden bir deneyim yaşamadığımı söyleyebilirim" diye konuştu.