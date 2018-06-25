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"O TATLARI YAŞATMAK İSTİYORUM"

Çocukların ülkenin geleceği olduğunu ve onların mutluluğunun kendisini de mutlu ettiğini kaydeden Mustafa İlhan, "Eskiden Sandıklı'da bayram yerimiz vardı. Bayramda sabah yemeğimizi yer, büyüklerimizin elini öper direkt bayram yerine koşar, çok mutlu olurduk. Şimdi o tat kalmadı. O tatları bir nebze de olsa yaşatmak istiyorum" diye konuştu.