Kennedy suikasti: Trump bazı belgelerin yayımlanmasını durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Kennedy suikasti ile ilgili bazı dokümanların yayımlanmasını "ulusal güvenlik" gerekçesiyle durdurdu.
Trump, suikast ile ilgili yaklaşık 3 bin dosyanın ise yayımlanması kararını verdi.
Beyaz Saray yetkilileri yayımlanmasına izin verilen dosyaların içeriğine ilişkin bir açıklama yapmadı.
Başkan Kennedy suikasti üzerinde öldürüldüğü 22 Kasım 1963 tarihinden bu yana komplo teorileri dolaşıyor.
Devletin suikastle ilgili bazı bilgilerin açığa çıkmasını istemediği yönünde iddialar bulunuyordu.
CIA, FBI ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere bazı devlet kurumlarının, soruşturma ile ilgili bazı dokümanların yayımlanmasını engellemek için son dakikaya kadar lobi yürüttüğü haberleri yapıldı.
Trump, konu ile ilgili yayımladığı bildiride, "Bugün perdenin artık kaldırılması emrini veriyorum." ifadesini kullansa da bazı dokümanların 6 aylık bir incelemeye daha alındığı belirtildi.
Donald Trump, bu inceleme için ise, "Ulusal güvenliğimize geri dönülmez zararlar verebilecek bir durum nedeniyle bunu kabul etmek zorunda kaldım" dedi.
Bu dokümanlar üzerinde gizliliğin 6 aylık inceleme sonunda dahi kaldırılmayabileceği bildiriliyor.
ABD'nin 35'inci Başkanı John F. Kennedy, 22 Kasım 1963 yılında uğradığı suikast sonucu öldürüldü.
Üstü açık bir arabada yolculuk ediyordu. Başkan'ın önünde oturan Teksas Valisi John Connally saldırıdan yaralı kurtuldu.
Aynı saat içinde suikastin gerçekleştiği Dallas'ta, polis memuru JD Tippit de öldürüldü. Hemen ardından da şüpheli Lee Harvey Oswald tutuklandı.
12 saat içinde Oswald, Kennedy ve Tippit'i öldürmekle suçlandı.
24 Kasım'da Oswald, Dallas karakolunun alt katından çıkarıldığı sırada bir gece kulubü sahibi olan Jack Ruby tarafından silahla vurularak öldürüldü. Bu anlarda canlı yayın kameraları da oradaydı ve yayındalardı.
Ruby, Oswald'ı öldürme suçundan ölüm cezasına çarptırıldı. Kararı temyize götüren Rub, yeniden yargılanma hakkını kazanamadan 1967 yılında kanserden öldü.
Kennedy'nin öldürülmesinden bir hafta sonra, yemin ederek başkanlığı devralan Lyndon B. Johnson, davayı soruşturmak için bir komisyon oluşturdu.
Eylül 1964'te yayınlanan Warren Komisyonu raporuna göre;
Sonrasında başka soruşturmalar da yapıldı:
1992 yılında, ABD Kongresi'nde suikastle ilgili beş milyon sayfadan oluşan tüm kayıtların, Ulusal Arşiv'e gönderilmesine karar veren yasa kabul edildi.
Arşivlenen bu kayıtların yüzde 88'lik bölümü hiçbir gizlilik içermiyor. Yine halka açık olan yüzde 11'lik bir bölümden ise "hassas bölümler" çıkarılmış. Kalan yüzde 1'lik bölüm ise bütünüyle gizliydi.
ABD'de 1992'de geçen bir yasaya göre, arşivler üzerindeki gizliliğin 25 yıl sonra kaldırılması zorunluydu. Bunun tek istisnası ise mevcut Başkan'ın bu duruma karşı çıkmasıydı.
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