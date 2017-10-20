Kerem Demirbay Almanya Milli Takımı'nı seçmesiyle ilgili açıklama yaptı - Kerem Demirbay Fatih Terim'e cevap verdi
Kerem Demirbay, milli takım tercihiyle ilgili açıklama yaptı
20 Ekim 2017 Cuma, 09:46:56 | Güncelleme: 10:10:05
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Hoffenheim, temsilcilerimizden Medipol Başakşehir'i UEFA Avrupa Ligi'nde evinde 3-1 mağlup ederek ilk puanlarını aldı.
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Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay, karşılaşmada 2 asist yaparak Hoffenheim'ın galibiyetinde önemli rol oynadı.
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Yıldız futbolcu maç sonrasında milli takım tercihini Almanya'dan yana kullanmasıyla ilgili de konuştu.
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Kerem, "Almanya'yı seçsem de ben Türk'üm. Maalesef zamanı gelince açıklama yapacağım." dedi.
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24 yaşındaki orta saha Türkiye eski Futbol Direktörü Fatih Terim'le ilgili de açıklama yaptı.
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Kerem, "Çok zorluklar yaşadım. Zamanı gelince konuşacağım. Ancak söylenenler doğru değil. Fatih hocanın kararıma saygı duymasını beklerdim." ifadelerini kullandı.
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24 yaşındaki orta saha Konfederasyon Kupası'nda Almanya Milli Takımı formasını giydi. Kerem, turnuvadaki ilk maçında Kamerun ağlarını da havalandırdı.
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NELER YAŞANMIŞTI?
MİLLİ TAKIM TERCİHİ YILAN HİKAYESİNE DÖNMÜŞTÜ!
17 Mayıs 2017... Öğlen saatlerinde; Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Türkiye A Milli Takımı'na kazandırmak istediği Kerem Demirbay, Almanya A Milli Takımı'ndan davet aldı.
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Daha sonra bazı dış kaynaklar, Kerem Demirbay'ın milli takım tercihini Almanya'dan yana kullandığı öne sürdü.
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Bunun üzerine TFF'den Kerem Demirbay, "Türkiye Milli Takımı'nda forma giyecek" geldi.
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Federasyon'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hoffenheim'da forma giyen 23 yaşındaki oyuncu bir kaç gün evvel yazılı olarak Türk Milli Takımı'nda oynamak istediğini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti."
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"Fatih Terim'in yurt dışında oynayan oyunculara giden çağrı listesinde adı bulunan ve bir sonraki kampa davet edilen Kerem Demirbay'ın gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra Kosova maçı kampına katılması bekleniyor."
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Bu açıklamanın ardından dönemin Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, "Umarım bizi seçer. Seçmezse de yapacak bir şey yok" diyerek kafaları karıştırdı.
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Terim, Kerim Demirbay ile ilgili olayı şöyle anlattı: "Karlsruhe Başkonsolusluğu Kerem'i müracaat etmesi için bekliyor. TFF vasıtasıyla. Bugün sabah randevusu vardı. Oraya kadar her şey olmuştu."
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"Löw'ün ve Alman Milli Takımı'nın beğenmesinden dolayı biz mutluyuz. Kerem konusunda 1 buçuk senedir aramızda ilişki ağı var. Yardımcı hocalarımız kendisiyle, ailesiyle görüştü. En son benle görüşmek istedi, görüştüm."
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"2 gün önce yazılı olarak bize FIFA'ya gönderilmek üzere ıslak imzasıyla Türkiye Milli Takımı'nda oynamak istediğini belirten bir yazısı var. Bugün ilginç bir şey olmuş. Prosedür gereği 2 hafta öncesinden Avrupa'da forma giyen oyuncularımıza tebligat yapmak zorundayız."
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"Emre Mor'a, Arda'ya, Hakan Çalhanoğlu'na, Emre Çolak'a... Ben bu kağıt elime geçince Hoffenheim'a resmi yazıyı da gönderdim. Davet yazısını. Kibarlık etmişler ve gurur duymuşlar ki resmi sitelerinde yayınladılar."
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"Ne hikmetse birkaç saat sonra geri çekmişler. Bizde başka evraklar da var. Türk halkı bilmelidir ki çocuklarımız için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bizde oynayacağını, gurur duyacağını söyledi."
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"Milli Takım kampında onunla ilgili söylediklerim var. Yardımcı hocalarımız çok uğraştılar. Biz bu işin bittiğini zannederken, böyle bir şeyle karşılaştık. Umarım bizi seçer. Seçmezse de yapacak bir şey yok. Olayların doğru bilinmesinden yanayım."
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Kerem, o gün ise şu açıklamaları yaptı;
"İki tarafa da ayıp olacak ama ben Almanya Milli Takımı'nı seçtim. Doğrusunu söylemek gerekirse Almanya'yı seçtim, bununla ilgili birşey söylemek istemiyorum. İki Milli Takım beni istedi. Son kararımı verdim o da Almanya oldu."
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Neden Almanya'yı seçtin, aileninin bu kararında etkisi oldu mu? sorusuna ise Kerem "Bu konuda konuşmak istemiyorum" diye cevap verdi.
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Terim'in dediği gibi Hoffenheim yazıyı sitesinden kaldırdı. Almanya Futbol Federasyonu da Kerem Demirbay'ı kadrosunda gösterdi.
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TFF son olarak Kerem'in imzaladığı ve FIFA'ya gönderilen ıslak imzalı dilekçeyi yayınladı.
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TFF'den yapılan açıklama şöyle idi:
"Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da forma giyen futbolcu Kerem Demirbay'la ilgili sitemizden yapılan açıklama ile eş zamanlı olarak Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri basınla paylaşmıştır."
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"Aşağıda Kerem Demirbay'ın ıslak imzası ile Türk Milli Takımı'nı tercih ettiği belge, yasal sürece sokulmuşken, oyuncu 'son dakika' kararını değiştirdiğini duyurmuştur."
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"Daha evvel Türk Milli takımında oynamak istediğini beyan eden, bunun için kendisiyle kurulan tüm diyaloglarda tavrını Türk Milli Takımı'ndan yana gösteren oyuncunun son dakika kararını değiştirmesine neden olan gerekçelerine saygı duyuyor ve futbol yaşantısında başarılar diliyoruz."
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Benzer bir konu Mesut Özil davasında da yaşanmış, Terim ve ekibi Mesut Özil için çaba göstermiş ancak Özil, Almanya Milli takım forması giymişti.
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Öte yandan Kerem Demirbay daha önce Türk Milli Takım forması giyeceğini açıklamıştı. Genç futbolcu, "Ben Türk'üm. Sanırım mesajım bu konuyu merak edenlere iyi bir cevaptır" ifadelerini kullanmıştı.
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Kerem ayrıca şunları da söylemişti: "Aslında fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü herkes konuyu kafasına göre istediği yöne çekiyor. Ben daha önce Türkiye Genç Milli Takımları'nda oynadım. Benim de ait olduğum ülkeme karşı güzel duygularım vardır. Bu cümlemden ne anlatmak istediğim herhalde anlaşılmıştır."
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Türkiye'nin 19, 20 ve 21 yaş altı milli takımlarında forma giyen Kerem Demirbay, 2015 Avrupa Şampiyonası'nda ise Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosunda yer almıştı.
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KEREM DEMİRBAY KİMDİR?
Kerem Demirbay, 3 Temmuz 1993 tarihinde Almanya'nın Herten kentinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine FC Schalke 04 takımının altyapısında başlayan Kerem Demiray, 2007'ye kadar Schalke 04'te ter döktü.
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Ardından 2007-2008 sezonunda Borussia Dortmund'a transfer olsa da sadece bir sezon forma giydi ve SG Wattenscheid 09 takımına geçti. 2009'da U-17 takımında, 2010'da ise U-19 takımında forma giydi.
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2011'de Borussia Dortmund'a geri dönen Kerem Demirbay, 11 Ağustos 2012'de 2-1 kaybettikleri maçta kariyerinin ilk golünü attı ve sezon boyunca Dortmund'da düzenli forma giydi.
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2014-2015'te Almanya 3. Lig ekiplerinden Kaiserslautern'e kiralandı, ardından 2015-2016'da Fortuna Düsseldorf'a bedelsiz olarak kiralandı.
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2016-2017 sezonunda TSG 1899 Hoffenheim takımına 1.7 milyon Euro karşılığında 3 yıllığına transfer oldu. İlk maçına 17 Eylül 2016 tarihinde Wolfsburg'a karşı çıktı.
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