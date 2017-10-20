Kerem Demirbay Almanya Milli Takımı'nı seçmesiyle ilgili açıklama yaptı - Kerem Demirbay Fatih Terim'e cevap verdi

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Kerem, o gün ise şu açıklamaları yaptı;

"İki tarafa da ayıp olacak ama ben Almanya Milli Takımı'nı seçtim. Doğrusunu söylemek gerekirse Almanya'yı seçtim, bununla ilgili birşey söylemek istemiyorum. İki Milli Takım beni istedi. Son kararımı verdim o da Almanya oldu."