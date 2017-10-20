Kerem Demirbay'dan Milli Takım açıklaması - Hoffenheim Medipol Başakşehir açıklamaları

Hoffenheim, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta grup maçında temsilcilerimizden Medipol Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Türkiye asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay, 2 asist yaptığı karşılaşma sonrasında açıklamalar yaptı. Milli takım tercihiyle ilgili konuşan Demirbay, zamanı gelince konuşacağını söyledi.

Demirbay'ın açıklamaları şu şekilde;

"Almanya Milli Takımı'nı seçtim ama ben Türk'üm. Çok zorluklar geçirdim. Zamanı gelince konuşacağım. Ancak denilenler doğru değil."

"Başakşehir'in böyle bir kadroyla çıkacağını tahmin etmiyordum. Beşiktaş'a karşı ciddi maçları varmış, ondan sanırım."

NELER YAŞANMIŞTI?

17 Mayıs 2017'de o dönem Milli Takım'ın başında olan Türkiye eski Futbol Direktörü Fatih Terim Kerem Demirbay'la ilgili açıklama yapmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu da konuyla ilgili olarak bir duyuru yayınlamış ve Kerem'in Türkiye'yi seçtğini söylemişti. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı;

"Yurt dışındaki kulüplerde futbol oynayan Türk asıllı oyunculardan Kerem Demirbay, Türk Milli Takım forması giyecek.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından uzun süredir takip edilen ve Türk Milli Takımı'na kazandırılmak istenen Demirbay, resmi başvurusunu da yaptı. Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da forma giyen genç oyuncu, bir kaç gün evvel yazılı olarak Türk Milli Takımı'nda oynamak istediğini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti.

Fatih Terim'in yurt dışında oynayan oyunculara giden çağrı listesinde adı bulunan ve bir sonraki kampa davet edilen Kerem Demirbay'ın gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra Kosova maçı kampına katılması bekleniyor."

ISLAK İMZALI MEKTUBU YAYINLANDI!

Ancak bu açıklamadan kısa süre sonra Almanya'nın Konfederasyon Kupası kadrosu açıklanmış ve Kerem Demirbay bu kadroda yer almıştı. Kerem, Hoffenheim'ın sitesine Almanya'yı seçtiğini açıklarken TFF, oyuncunun ıslak imzalı mektubunu yayınlamıştı. TFF bir açıklama daha yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı;

"Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da forma giyen futbolcu Kerem Demirbay'la ilgili sitemizden yapılan açıklama ile eş zamanlı olarak Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri basınla paylaşmıştır.

Aşağıda Kerem Demirbay'ın ıslak imzası ile Türk Milli Takımı'nı tercih ettiği belge, yasal sürece sokulmuşken, oyuncu 'son dakika' kararını değiştirdiğini duyurmuştur. Daha evvel Türk Milli takımında oynamak istediğini beyan eden, bunun için kendisiyle kurulan tüm diyaloglarda tavrını Türk Milli Takımı'ndan yana gösteren oyuncunun son dakika kararını değiştirmesine neden olan gerekçelerine saygı duyuyor ve futbol yaşantısında başarılar diliyoruz."

KEREM DEMİRBAY KİMDİR?

Kerem Demirbay, 3 Temmuz 1993 tarihinde Almanya'nın Herten kentinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine FC Schalke 04 takımının altyapısında başlayan Kerem Demiray, 2007'ye kadar Schalke 04'te ter döktü.

Ardından 2007-2008 sezonunda Borussia Dortmund'a transfer olsa da sadece bir sezon forma giydi ve SG Wattenscheid 09 takımına geçti. 2009'da U-17 takımında, 2010'da ise U-19 takımında forma giydi.

2011'de Borussia Dortmund'a geri dönen Kerem Demirbay, 11 Ağustos 2012'de 2-1 kaybettikleri maçta kariyerinin ilk golünü attı ve sezon boyunca Dortmund'da düzenli forma giydi.

2014-2015'te Almanya 3. Lig ekiplerinden Kaiserslautern'e kiralandı, ardından 2015-2016'da Fortuna Düsseldorf'a bedelsiz olarak kiralandı.

2016-2017 sezonunda TSG 1899 Hoffenheim takımına 1.7 milyon euro karşılığında 3 yıllığına transfer oldu. İlk maçına 17 Eylül 2016 tarihinde Wolfsburg'a karşı çıktı.